মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাটিকুমরুলে বাড়ছে পরিবহন চাপ ভোটের আগেই মোহাম্মদপুরের দুষ্কৃতকারীদের সাইজ করা হয়েছে: পুলিশ সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আনসারের ১,১৯১ স্ট্রাইকিং টিম মোতায়েন নির্বাচন হবে ‘গণতান্ত্রিক উৎসব’, নিরপেক্ষ থাকবে সেনাবাহিনী খানসামা উপজেলার ৫২ কেন্দ্রের ৪৪ টি ঝুঁকিপূর্ণ; পর্যাপ্ত নিরাপত্তার আশ্বাস রাজশাহীতে বিপুল পরিমাণ ককটেল ও দেশীয় অস্ত্র জব্দ থিম ওমর প্লাজা পরিচালনা, মামলা ও সমঝোতা নিয়ে থিম রিয়েল এস্টেট জাকির এন্টারপ্রাইজের কাহিনি লাঙ্গল প্রার্থীর নির্বাচনী অফিসে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর পাবনা-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী কৃষিবিদ তুহিনের পক্ষে গণজোয়ার পাবনা-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী কৃষিবিদ তুহিনের পক্ষে গণজোয়ার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রংপুর

খানসামা উপজেলার ৫২ কেন্দ্রের ৪৪ টি ঝুঁকিপূর্ণ; পর্যাপ্ত নিরাপত্তার আশ্বাস

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে দিনাজপুর-৪ (খানসামা ও চিরিরবন্দর) আসনের খানসামা উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ৫২টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৪৪ টিকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে উপজেলা প্রশাসন ও থানা পুলিশ। এসব কেন্দ্রে বাড়তি সতর্কতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ তৎপরতা জোরদারের কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উপজেলা প্রশাসন ও থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব, প্রার্থী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের অবস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে আরও জানা যায়, উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৫২টি ভোটকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৩ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া রিজার্ভ ফোর্স ব্যতীত ৩ প্লাটুন সেনাবাহিনী, ২ প্লাটুন বিজিবি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। প্রতি কেন্দ্রে ১৩ জন করে আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও সক্রিয় থাকবেন।

খানসামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাছেত সরকার জানান, ইতোমধ্যে একাধিকবার ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে নিরাপত্তা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বডি-অন ক্যামেরা থাকবে। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে বিশেষ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত থাকবে বলেও জানান তিনি। সবার সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ওসি।

সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকার বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। অতিগুরুত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ সব কেন্দ্রকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সকলের সহযোগিতায় উৎসবমুখর ও নিরপেক্ষ ভোট সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, দিনাজপুর -৪ (খানসামা ও চিরিরবন্দর) সংসদীয় আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪ প্রার্থী। তাঁরা হলেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আখতারুজ্জামান মিয়া, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী আফতাব উদ্দিন মোল্লা, হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন নদভী ও লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী নুরুল আমিন শাহ। এই আসনে মোট ভোটার ৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৭৮ জন। এর মধ্যে খানসামা উপজেলার ভোটার সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫৯ জন ও চিরিরবন্দর উপজেলায় ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩১৯ জন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

লাঙ্গল প্রার্থীর নির্বাচনী অফিসে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে সংস্কারের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান মির্জা ফখরুলের

কারগারে সাবেক মন্ত্রীর মৃত্যু

কুড়িগ্রামে বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মচারীদের কর্মবিরতি- ভোগান্তিতে জনগণ 

একাত্তর আমাদের অস্তিত্ব, একটি গোষ্ঠী সেটিকে পেছনে ফেলতে চায়: মির্জা ফখরুল

খানসামায় ২৬ হাফেজ শিক্ষার্থীকে পাগড়ী প্রদান

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাটিকুমরুলে বাড়ছে পরিবহন চাপ

ভোটের আগেই মোহাম্মদপুরের দুষ্কৃতকারীদের সাইজ করা হয়েছে: পুলিশ

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আনসারের ১,১৯১ স্ট্রাইকিং টিম মোতায়েন

নির্বাচন হবে ‘গণতান্ত্রিক উৎসব’, নিরপেক্ষ থাকবে সেনাবাহিনী

খানসামা উপজেলার ৫২ কেন্দ্রের ৪৪ টি ঝুঁকিপূর্ণ; পর্যাপ্ত নিরাপত্তার আশ্বাস

রাজশাহীতে বিপুল পরিমাণ ককটেল ও দেশীয় অস্ত্র জব্দ

থিম ওমর প্লাজা পরিচালনা, মামলা ও সমঝোতা নিয়ে থিম রিয়েল এস্টেট জাকির এন্টারপ্রাইজের কাহিনি

লাঙ্গল প্রার্থীর নির্বাচনী অফিসে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

পাবনা-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী কৃষিবিদ তুহিনের পক্ষে গণজোয়ার

পাবনা-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী কৃষিবিদ তুহিনের পক্ষে গণজোয়ার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech