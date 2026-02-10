মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩২ অপরাহ্ন
নির্বাচন হবে ‘গণতান্ত্রিক উৎসব’, নিরপেক্ষ থাকবে সেনাবাহিনী

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখবে বলে জানিয়েছেন উত্তরা আর্মি ক্যাম্পে দায়িত্বরত মেজর ইফতেখার হাসান। তিনি বলেছেন, ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে জন্য সেনাবাহিনী পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকালে রাজধানীর উত্তরা ও আব্দুল্লাপুর এলাকায় যৌথ বাহিনীর বিশেষ টহল কার্যক্রম শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন তিনি।

মেজর ইফতেখার হাসান বলেন, দেশের আইন, সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুসরণ করে সেনাবাহিনী সব সময়ের মতো এবারও নিরপেক্ষ ও পেশাদার ভূমিকা পালন করবে। অতীতের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতেও সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা হবে।

নির্বাচনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গৃহীত প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে তিনি জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। সম্ভাব্য যেকোনো পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলার জন্য নিয়মিত টহলের পাশাপাশি মোবাইল ও মোটরসাইকেল পেট্রোলিং পরিচালনা করা হবে।

এদিন রাজধানীর উত্তরা ও আব্দুল্লাপুর এলাকায় সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও বিজিবি সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল জনমনে আস্থা সৃষ্টি করা এবং নির্বাচনকে একটি ‘গণতান্ত্রিক উৎসবে’ রূপ দিতে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ অবস্থান ও মাঠপর্যায়ে সক্রিয় তৎপরতাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সাধারণ ভোটাররা। সংশ্লিষ্টদের মতে, যৌথ বাহিনীর এই প্রস্তুতি একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।


