শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:৩৪ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
সিরাজগঞ্জে ৬ টি আসনের বিএনপি-৫, জামায়াত ১ সিরাজগঞ্জে ৬টি আসনেই হ্যাঁ ভোট বিজয়ী নাটোর-৩ সিংড়া আসনে বিএনপির প্রার্থী আনু ৫২ হাজার ৯৭৯ ভোটে বিজয়ী বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত রুমিন ফারহানা সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী আলিম বিজয়ী সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে পোস্টাল ব্যালটে জিতল জামায়ত প্রার্থী রফিকুল ইসলাম খান সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে বিএনপি প্রার্থী ড. এম. এ মুহিত বিজয়ী সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী ভিপি আয়নুল হক বিজয়ী সিরাজগঞ্জ-২ আসনে টুকু বিজয়ী নাতীর কোলে চড়ে দাদি ভোট দিতে আসেন ৯০ বছর বয়সী জহুরা হক
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জে ৬টি আসনেই হ্যাঁ ভোট বিজয়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের ৬টি সংসদীয় আসনে ৬টিতেই হ্যাঁ ভোট বিজয়ী হয়েছে। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ-১ (সদরের ৪টি ইউনিয়ন ও কাজিপুর উপজেলা আসনে হ্যাঁ ভোটে পড়েছে ১লাখ ৪৩ হাজার ৯শত ৩৯ ভোট। না ভোট পড়েছে ৬৬ হাজার ৮৫ ভোট।

সিরাজগঞ্জ-২ (সদরের ৬টি ইউনিয়ন ও কামারখন্দ উপজেলা) আসনে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ২লাখ ১২ হাজার ৯৫ ভোট। না ভোট পড়েছে ৮৬ হাজার ৫শত ৭৯ ভোট।

সিরাজগঞ্জ- ৩ (রায়গঞ্জ-তাড়াশ) আসনে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ১লাখ ৮০ হাজার ৮শত ৯৪ ভোট। না ভোট পড়েছে ৮০ হাজার ৮শত ৫৮ ভোট।

সিরাজগঞ্জ- ৪ (উল্লাপাড়া) আসনে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৩শত ৭৯ ভোট। না ভোট পড়েছে ৯০ হাজার ৩শত ৯ ভোট।

সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার ১শত ৩০ ভোট। না ভোট পড়েছে ৭০ হাজার ৪শত ২৭ ভোট।

সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর) আসনে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ১লাখ ৮০ হাজার ৩শত ৯৮ ভোট। না ভোট পড়েছে ৭৯ হাজার ৯শত ৯ ভোট।

ভোটগননা শেষে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো. আমিনুল ইসলাম বেসরকারীভাবে এ ফলাফল ঘোষনা করেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জে ৬ টি আসনের বিএনপি-৫, জামায়াত ১

নাটোর-৩ সিংড়া আসনে বিএনপির প্রার্থী আনু ৫২ হাজার ৯৭৯ ভোটে বিজয়ী

বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত রুমিন ফারহানা

সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী আলিম বিজয়ী

সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে পোস্টাল ব্যালটে জিতল জামায়ত প্রার্থী রফিকুল ইসলাম খান

সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে বিএনপি প্রার্থী ড. এম. এ মুহিত বিজয়ী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech