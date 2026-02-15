রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৩:৫৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জায়গা দখল করে বাড়ি নির্মানের অভিযোগ ঘানার সাবেক রাষ্ট্রপতির সাথে সিএসএ ভিপি রিফাদের বৈঠক যুবদল নেতার দোকান ভাংচুরের অভিযোগ, জামায়াতের আমির ও সেক্রেটারি গ্রেপ্তার ছায়া মন্ত্রিসভা’ আসলে কী রোজায় ট্রাকসেলের মাধ্যমে যেসব পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি বিকালে প্রেস ব্রিফিংয়ে আসছেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সিরাজগঞ্জে আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল এগিয়ে শাহরুখকে নিজের চেয়েও ‘বড় অভিনেতা’ বললেন জেসন মোমোয়া যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানে হামলার আহ্বান রেজা পাহলভির এমপিদের শপথ পড়ানোর চিঠি আজই পেতে পারে কমিশন: ইসি আনোয়ারুল
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

ঘানার সাবেক রাষ্ট্রপতির সাথে সিএসএ ভিপি রিফাদের বৈঠক

মোঃ রবিন খান, নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

নাটোরের কমনওয়েলথ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (সিএসএ)-এর নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ রিফাদ মাহমুদ ঘানার সাবেক রাষ্ট্রপতি নানা আকুফো-আদ্দো-র সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন। সাক্ষাৎটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়।

নানা আকুফো-আদ্দো ২০১৭ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ঘানার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আফ্রিকান অঞ্চলের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী নেতা হিসেবে খ্যাত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণের জন্য আগত কমনওয়েলথ অবজারভার গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর সফল নেতৃত্ব, গণতন্ত্র, সুশাসন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় অবস্থান আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত।

শেখ রিফাদ মাহমুদ কমনওয়েলথ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এসআরআই ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সুযোগ ও অধিকারের জন্য কাজ করছেন, কমনওয়েলথের যুব নেতৃত্ব এবং নীতি প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া তিনি ইউনাইটেড নেশনস ইয়ুথ অ্যাডভাইসরি গ্রুপের সদস্য এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও যুব নেটওয়ার্কের সঙ্গে কাজ করছেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জাতীয় নির্বাচন, তরুণ সমাজের অংশগ্রহণ এবং শিক্ষিত ও সক্রিয় যুব সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষভাবে কমনওয়েলথের যুব কার্যক্রম, আফ্রিকা ও এশিয়ার যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুব নেতৃত্ব বৃদ্ধি বিষয়গুলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।

শেখ রিফাদ মাহমুদ সাক্ষাতের সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি নানা আকুফো-আদ্দোকে সৌজন্য উপহার প্রদান করেন। তিনি বলেন, ‘উক্ত বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে, যা আমাদের তরুণ সমাজের জন্য দিকনির্দেশক ও সমৃদ্ধিসাধক হবে। তরুণদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধিতে এই ধরনের আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম।’

উক্ত বৈঠকে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের ইলেক্টোরাল সাপোর্ট শাখার প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজ এবং সহকারী রিসার্চ অফিসার সার্থক রায় উপস্থিত ছিলেন। তারা বৈঠকে যুব নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

নাটোরের শেখ রিফাদ মাহমুদ স্থানীয় কমিউনিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে তরুণ নেতৃত্বের জন্য পরিচিত। তিনি ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবায় যুক্ত ছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার, নারী-শিশু ক্ষমতায়ন, যুব উদ্যোগ ও পরিবেশ সচেতনতার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কমনওয়েলথ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশের শিক্ষার্থী ও যুব সমাজের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করছেন, যুব নেতৃত্ব বৃদ্ধি করছেন এবং শিক্ষার্থী নীতি ও সুযোগ উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জায়গা দখল করে বাড়ি নির্মানের অভিযোগ

যুবদল নেতার দোকান ভাংচুরের অভিযোগ, জামায়াতের আমির ও সেক্রেটারি গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল এগিয়ে

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় গৃহবধূ নিহত, সড়ক অবরোধ

আইনুল হককে মন্ত্রিসভায় চায় স্থানীয় জনপদ

সিরাজগঞ্জে ৬ টি আসনের বিএনপি-৫, জামায়াত ১

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech