নোটিশ:
/ রাজশাহী

সিংড়ায় কুখ্যাত অপরাধী করিম গ্রেফতার

মোঃ ছালেকুর রহমান, সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

নাটোরর সিংড়া উপজেলার কলম ইউনিয়নের নাছিয়ারকান্দী এলাকায় অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও একাধিক হত্যা মামলার আসামি আব্দুল করিম ওরফে কিলার করিমকে গ্রেফতার করেছে জেলা ডিবি পুলিশ।

রবিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদ পেয়ে তাঁর নিজ বাড়ি নাছিয়ারকান্দি থেকে তাঁকে আটক করে ডিবি পুলিশ।

সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নাটোর আদালতে হাজির করলে তাঁকে ৭ দিনের রিমান্ড মন্জুর করে সিংড়া আমলি আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আব্দুল করিম দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছিলেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা মামলাসহ নানা অভিযোগ রয়েছে এবং তিনি পলাতক ছিলেন। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল।

নাটোরের ডিবির ওসি নজরুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নাটোর ডিবি পুলিশের একটি বিশেষ দল অভিযান পরিচালনা করে আসামি কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়, পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ২২ জানুয়ারি রাতে উপজেলার কলম গ্রামে প্রভাষক রেজাউল করিম হত্যা মামলার প্রধান আসামী ছিলো উপজেলার নাছিয়ারকান্দি গ্রামের মৃত পঁচাই প্রামানিক হোসেন ছেলে আব্দুল করিম (৫২) ওরপে কিলার করিম।


