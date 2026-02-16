অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কার ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টিকে থাকার লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। এছাড়াও রাতে লা লিগায় মাঠে নামবে বার্সেলোনার। রয়েছে স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান লিগের ম্যাচও। চলুন এক নজরে দেখে নেয়া যাক টিভিতে আজকের খেলার সময়সূচি:
ক্রিকেট
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
শ্রীলঙ্কা ‘এ’-মালয়েশিয়া
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
আফগানিস্তান-আমিরাত
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংল্যান্ড-ইতালি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফুটবল
লা লিগা
জিরোনা-বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি ‘আ’
কাগলিয়ারি-লেচ্চে
