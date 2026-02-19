বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:২১ অপরাহ্ন
রায়গঞ্জেে দাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের অনৈতিকতা, বদলি আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ২১ নম্বর দাদপুর পশ্চিম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোছাঃ নাছিমা খাতুনের বিরুদ্ধে ওঠা অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ঘুরকা গ্রামে তার নিজ বাসভবনে এক ব্যক্তির সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় তাকে দেখতে পান প্রতিবেশীরা। এ ঘটনার একটি ভিডিও পরবর্তীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।
ঘটনার পর এলাকাবাসী উপজেলা শিক্ষা অফিসে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শুনানি গ্রহণ করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই-বাছাই শেষে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করা হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষরিত আদেশে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে তাকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়। আদেশে বলা হয়েছে, জারির তারিখ থেকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তাকে রায়গঞ্জ উপজেলার ধামাইনগর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করতে হবে।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা মনে করেন, শিক্ষার পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রশাসনের এমন পদক্ষেপ সময়োপযোগী। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আরও কঠোর নজরদারির দাবি জানিয়েছেন


