বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:২৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রায়গঞ্জেে দাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের অনৈতিকতা, বদলি আদেশ মাইকিং করে পরীক্ষা বন্ধ, ছাত্রদের কাছে চাঁদা তুলে আত্মসাতের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে রোজাদার বন্দিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাজশাহীতে প্রতারণার মাধ্যমে জুলাই সনদ গ্রহণ ও অবৈধ ভাবে পত্রিকা প্রকাশের অভিযোগ নৌ-পুলিশের টানা অভিযানে ৫ দিনে ৪ কোটি ১৬ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ৬৪ চারঘাটে মাদকের ব্যাপারে জিরো  টলারেন্স নীতি অনুসরন করতে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন-আবু সাইদ চাঁদ কাজিপুরে ন্যায্যমূল্যের দোকানের কার্যক্রম উদ্বোধন  ওসমান হাদি হত্যা : সিআইডির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ২৬ ফেব্রুয়ারি স্কুলের সংশোধিত ছুটির তালিকা প্রকাশ রমজানে সংযমের মধ্য দিয়ে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসুক : মির্জা ফখরুল
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

নৌ-পুলিশের টানা অভিযানে ৫ দিনে ৪ কোটি ১৬ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ৬৪

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



গত পাঁচদিনে চলমান অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ জাল, মাছ ও মাছের পোনা উদ্ধারসহ ২৬৫ জনকে আটক করেছে নৌ পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) নৌ পুলিশের মিডিয়া কর্মকর্তা ( অতিরিক্ত দায়িত্বে) পুুলিশ সুপার মারুফা ইয়াসমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নৌ পুলিশ জানিয়েছে, দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও নৌ পথে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌ পুলিশ দেশব্যাপী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে। গত পাঁচ দিনব্যাপী নৌ পুলিশের বিভিন্ন অভিযানে মোট ২ কোটি তেরো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশত ত্রিশ মিটার অবৈধ জাল,২ হাজার চারশত নয় কেজি মাছ, ৩০০ কেজি জেলীযুক্ত চিংড়ি জব্দ করা হয় এবং নদী থেকে ১১৯টি ঝোপঝাড় ধ্বংস করা হয়।

নৌ পুলিশের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ২৩ টি বাল্কহেডের বিরুদ্ধে নৌ আদালতে প্রসিকিউশন দায়ের করা হয়।

অভিযানে ৬৪ জনকে আটক করা হয়।

এছাড়া বিভিন্ন অপরাধে ১৯টি মৎস্য আইন এবং ৭টি বেপরোয়া গতি আইন মামলাসহ মোট ২৬টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। জব্দকৃত অবৈধ জাল ও জেলীযুক্ত চিংড়ি ধ্বংস করাসহ অবশিষ্ট মাছ এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে।

অভিযানকালে জব্দ অবৈধ জাল ধ্বংস করা হয়েছে। মাছ এতিমখানায় বিতরণ এবং মাছের রেনু পোনা পানিতে অবমুক্ত করা হয় বলেও জানিয়েছে নৌ পুলিশ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রায়গঞ্জেে দাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের অনৈতিকতা, বদলি আদেশ

মাইকিং করে পরীক্ষা বন্ধ, ছাত্রদের কাছে চাঁদা তুলে আত্মসাতের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিলেন ধর্ষণ মামলার আসামি আলতাফ হোসেন

রোজায় বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোকাবিলাই মূল চ্যালেঞ্জ : বিদ্যুৎমন্ত্রী

এডুকেশন সেক্টরে শুধু হাই জাম্প না, পোল ভল্ট জাম্প দিতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

সরকারি গাড়িতে নয়, নিজস্ব গাড়িতেই চলাফেরা করবেন প্রধানমন্ত্রী

রায়গঞ্জেে দাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধানের অনৈতিকতা, বদলি আদেশ

মাইকিং করে পরীক্ষা বন্ধ, ছাত্রদের কাছে চাঁদা তুলে আত্মসাতের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে রোজাদার বন্দিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

রাজশাহীতে প্রতারণার মাধ্যমে জুলাই সনদ গ্রহণ ও অবৈধ ভাবে পত্রিকা প্রকাশের অভিযোগ

নৌ-পুলিশের টানা অভিযানে ৫ দিনে ৪ কোটি ১৬ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ৬৪

চারঘাটে মাদকের ব্যাপারে জিরো  টলারেন্স নীতি অনুসরন করতে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন-আবু সাইদ চাঁদ

কাজিপুরে ন্যায্যমূল্যের দোকানের কার্যক্রম উদ্বোধন 

ওসমান হাদি হত্যা : সিআইডির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ২৬ ফেব্রুয়ারি

স্কুলের সংশোধিত ছুটির তালিকা প্রকাশ

রমজানে সংযমের মধ্য দিয়ে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসুক : মির্জা ফখরুল

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech