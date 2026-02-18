এডুকেশন সেক্টরে শুধু হাই জাম্প না, পোল ভল্ট জাম্প দিতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

আমাদের এডুকেশন সেক্টরে শুধু হাই জাম্প না, পোল ভল্ট জাম্প দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। ২০০১ সালে দায়িত্ব পাওয়ার পরে নকল প্রতিরোধ হয়েছিল এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ হয়েছিল। সেগুলো চলে গেছে, আর পুনরাবৃত্তি হবে না বলেও জানান তিনি।
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে হবে। আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর সাথে। গ্লোবাল ভিলেজে আমরা ব্যাকডেটেড কোনো এডুকেশন নিয়ে থাকতে পারব না। এডুকেশন এখন কোনো ডোমেস্টিক কমোডিটি না, ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল কমোডিটি। আমাদের ন্যানো টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স—এই সবকিছু ব্যবহার করতে হবে। আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে, ডিজিটাল লিটারেসি লাগবে।
তিনি কারিকুলাম সম্পর্কে বলেন, কারিকুলাম পরিবর্তন নয়, রিভিউ হবে। পাশাপাশি এমপিও ভুক্তির ক্ষেত্রে কোন দুর্নীতি হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।
Leave a Reply