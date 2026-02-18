বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:৩১ অপরাহ্ন
সরকারি গাড়িতে নয়, নিজস্ব গাড়িতেই চলাফেরা করবেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

সরকারি গাড়িতে নয়, নিজস্ব গাড়িতে চলাফেরা করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুধু গাড়ি নয়, নিজের ক্রয় করা জ্বালানি ও নিজের চালকও ব্যবহার করবেন তিনি।

বিএনপির মিডিয়া সেল সদস্য আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী সরকারি গাড়ি ব্যবহার করছেন না উল্লেখ করে আতিকুর রহমান রুমন বলেন, বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে গুলশানের বাসা থেকে নিজের সাদা টয়োটা গাড়িতে চড়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যানজটের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তার গাড়িবহরের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয়েছে।

এতদিন প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরের সংখ্যা ছিলো ১৩/ ১৪টি। আজ সেটি কমিয়ে ৪টি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পতাকাবিহীন গাড়ি ব্যবহার করছেন। তবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান অথবা বিদেশি মেহমানদের সফর উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে পতাকা ব্যবহৃত হবে।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী এখন থেকে মন্ত্রিসভার বৈঠক সচিবালয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক হলে সকল মন্ত্রীদের সচিবালয় থেকে একটা জট সৃষ্টি হয়, ভিআইপি চলাচলে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির মুখে পড়ে। সেসব কথা বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী যাত্রাপথে সড়কের দুইধারে পোশাকধারী পুলিশের অবস্থানের যে বিধান তার বন্ধ করার জন্যও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।


