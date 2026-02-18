বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:৫১ অপরাহ্ন
টেকসই কৃষিতে নতুন দিগন্ত, খানসামায় মাঠে মাঠে ভার্মি কম্পোস্ট চর্চা

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

মাটির স্বাস্থ্য ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে দিনাজপুরের খানসামায় ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভাবকী ইউনিয়নের মুন্সিপাড়া গ্রাম উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজনে এই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদর্শনী প্লটটি তৈরি করেন তরুণ কৃষক জুনাইদ ইসলাম (২৩)। কেঁচো সার ব্যবহার করে তিনি ফসলের উন্নত বৃদ্ধি ও মাটির গুণমান বাড়ানোর দৃশ্যমান ফলাফল দেখে, স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। জুনাইদ জানান, তার কাছে বর্তমানে ৭০–৮০ কেজি কেঁচো রয়েছে, যা থেকে প্রতি মাসে প্রায় ৪ হাজার কেজি ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন হয়। প্রতি কেজি ১২ টাকায় বিক্রি করে তিনি মাসে ১৫–২০ হাজার টাকা আয় করছেন।

মাঠ দিবসে ‘মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি’ বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ইয়াসমিন আক্তার। তিনি বলেন, জৈব সার ব্যবহারে মাটির গঠন উন্নত হয়, পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন স্থিতিশীল থাকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দিনাজপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আফজাল হোসেন বলেন, জৈব সারের ব্যবহার বাড়ালে কৃষি হবে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ আবুরেজা মো. আসাদুজ্জামানসহ কৃষি বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।


