২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে খানসামায় প্রস্তুতি সভা

মহান ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুজ্জামান সরকারের সভাপতিত্বে সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় দিবসটি উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, প্রভাতফেরি, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পালনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়ে দিবসটি পালন করতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীলভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।
Leave a Reply