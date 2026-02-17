কাজিপুরে খোলা বাজারে টিসিবির পণ্য বিক্রির উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্যে টিসিবির মাধ্যমে খোলা বাজারে পণ্য-সামগ্রি বিক্রয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার ( ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলা পরিষদ মাঠে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান।সপ্তাহে একদিন এই পণ্য বিক্রি করা হবে। পণ্য সামগ্রির মধ্যে রয়েছে ২ কেজি মসুর ডাল, ১ কেজি খেজুর, ২ লিটার সয়াবিন, ১ কেজি চিনি ও ১ কেজি ছোলা বুট। প্রতিজন ৫৯০ টাকার বিনিময়ে এই পণ্যসামগ্রি সংগ্রহ করতে পারবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সূত্রে জানা গেছে, কাজিপুর উপজেলা পরিষদ মাঠে সকাল ১০ টা থেকে ১ টা এবং মেঘাই ঘাট এলাকায় দুপুর ১ টা হতে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত উন্মুক্ত ট্রাক থেকে পণ্য বিক্রয় করা হবে।
কাজিপুর উপজেলা নিবার্হী অফিসার পণ্য বিক্রির উদ্বোধন করে বলেন, “ নিম্ন আয়ের প্রান্তিক মানুষদেরকে কিছুটা স্বস্তি দিতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।”
