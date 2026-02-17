মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:৩৪ অপরাহ্ন
বিরোধী দলীয় হুইপ হলেন সিরাজগঞ্জের রফিকুল ইসলাম খান সিরাজগঞ্জে হত্যা মামলায় ৩জনের আমৃত্যু কারাদন্ড কাজিপুরে খোলা বাজারে টিসিবির পণ্য বিক্রির উদ্বোধন কাজিপুরে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত কাজিপুরে রমজান উপলক্ষে দ্রব্য মূল্য সহনীয় রাখতে মতবিনিময় সভা ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে খানসামায় প্রস্তুতি সভা সেন্টমার্টিনের গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল, বোটসহ ৯ জেলেকে উদ্ধার টেকসই জ্বালানি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আনসার-ভিডিপির নতুন উদ্যোগ সিরাজগঞ্জে মামা মন্ত্রী-ভাগ্নে প্রতিমন্ত্রী সিরাজগঞ্জ আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে সহ-সাধারন সম্পাদক  পদে প্রথম একমাত্র নারী প্রার্থী বিজয়ী
রাজশাহী

বিরোধী দলীয় হুইপ হলেন সিরাজগঞ্জের রফিকুল ইসলাম খান

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বিরোধী দলীয় হুইপ মনোনীত হয়েছেন। সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহনের পর বিরোধী দলের সংসদীয় দলের সভা শেষে গণমাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

রফিকুল ইসলাম খান দাঁড়িপাল্লা প্রতিকে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮৭২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধি বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতিকের এম, আকবর আলী পেয়েছেন ১ লাখ ৬১ হাজার ২৭৮ ভোট।

এরআগে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির সাথে জোট সঙ্গী হয়ে ধানের শীষ প্রতিকে নির্বাচন করে আওয়ামীলীগের বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম শফি’র কাছে হেরেছিলেন রফিকুল ইসলাম খান। এবারই প্রথম মাত্র ৫৯৪ ভোটের ব্যবধানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ৯০ দশকে রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের আলোচিত এই নেতা।


