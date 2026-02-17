বিরোধী দলীয় হুইপ হলেন সিরাজগঞ্জের রফিকুল ইসলাম খান

জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বিরোধী দলীয় হুইপ মনোনীত হয়েছেন। সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহনের পর বিরোধী দলের সংসদীয় দলের সভা শেষে গণমাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
রফিকুল ইসলাম খান দাঁড়িপাল্লা প্রতিকে ১ লাখ ৬১ হাজার ৮৭২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধি বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতিকের এম, আকবর আলী পেয়েছেন ১ লাখ ৬১ হাজার ২৭৮ ভোট।
এরআগে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির সাথে জোট সঙ্গী হয়ে ধানের শীষ প্রতিকে নির্বাচন করে আওয়ামীলীগের বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম শফি’র কাছে হেরেছিলেন রফিকুল ইসলাম খান। এবারই প্রথম মাত্র ৫৯৪ ভোটের ব্যবধানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ৯০ দশকে রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের আলোচিত এই নেতা।
Leave a Reply