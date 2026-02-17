সেন্টমার্টিনের গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল, বোটসহ ৯ জেলেকে উদ্ধার

সেন্টমার্টিন সংলগ্ন গভীর সমুদ্র এলাকায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকা একটি ফিশিং বোটসহ ৯ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি ) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গত সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সেন্টমার্টিন থেকে প্রায় ১০ নটিক্যাল মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে একটি ফিশিং বোটের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে বোটটি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় সাগরে ভাসতে থাকে। বিষয়টি কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ জানানো হলে তাৎক্ষণিক উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়।
প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড জাহাজ ‘জয় বাংলা’ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশেষ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। পরে ইঞ্জিন বিকল হওয়া ফিশিং বোটসহ ৯ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রয়োজনীয় খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বোটসহ তাদের মালিকপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা গেছে।
কোস্ট গার্ড জানায়, সমুদ্রে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিতে তারা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
Leave a Reply