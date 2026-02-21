শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:২৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজে যথাযথ মর্যাদায় ভাষা দিবস পালন   যথাযথ মর্যাদায় কাজিপুরে  আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন  ‘ঘরে ঘরে প্রলোভনকারীদের বিষয়ে সজাগ থাকুন’—পল্লবীতে আমিনুল হক সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযান:অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ‘করিম শরীফ’ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য আটক প্রভাতফেরিতে একুশের অঙ্গীকার, শহীদদের স্মরণে নারিকেলবাড়ীয়া বিদ্যালয়ের পুষ্প অর্পণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন, ভাষা আন্দোলনের চেতনা তুলে ধরলেন আনসার মহাপরিচালক রাজশাহীতে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই : জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বাংলাকে মায়ের ভাষা রাখতে হলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ চলবে না- বিদ্যুৎমন্ত্রী টুকু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বিএনপি মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে : আলীম
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ খুলনা, সর্বশেষ

প্রভাতফেরিতে একুশের অঙ্গীকার, শহীদদের স্মরণে নারিকেলবাড়ীয়া বিদ্যালয়ের পুষ্প অর্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে নারিকেলবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষার্থীরা।

শনিবার (২১ফেব্রুয়ারি) সকালে যশোর জেলার বাঘারপাড়ার নারিকেলবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

অপূর্ব কুমার ঘোষ বলেন, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ বাঙালি জাতির চেতনায় চির অম্লান হয়ে থাকবে। নতুন প্রজন্মের মাঝে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করার আহ্বানও জানান তিনি।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু শোকের নয়, গৌরবেরও দিন জানিয়ে তিনি বলেন, ভাষা শহীদদের রক্তে অর্জিত বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোছাঃকোহিনুর আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র শিক্ষক বায়েজিদ বোস্তামী, উজ্জ্বল কুমার মন্ডল, অপূর্ব কুমার ঘোষ, মোঃ ইমরুল হোসেনসহ প্রমুখ।

এছাড়াও শহীদদের স্মরণে দোয়া অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক মোঃ ইলিয়াস শাহ,অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক রিপন কুমার সাহা।

প্রসঙ্গত, ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকে। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা পায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা, যা পরবর্তীতে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ সুগম করে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

‘ঘরে ঘরে প্রলোভনকারীদের বিষয়ে সজাগ থাকুন’—পল্লবীতে আমিনুল হক

সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযান:অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ‘করিম শরীফ’ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য আটক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন, ভাষা আন্দোলনের চেতনা তুলে ধরলেন আনসার মহাপরিচালক

উল্লাপাড়ায় মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের জানানো হয়নি শ্রদ্ধা, উত্তোলন হয়নি জাতীয় পতাকা

রোজার নিয়ত করার সঠিক সময় ও নিয়ম

তেজগাঁও কার্যালয়ে অফিস শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজে যথাযথ মর্যাদায় ভাষা দিবস পালন  

যথাযথ মর্যাদায় কাজিপুরে  আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন 

‘ঘরে ঘরে প্রলোভনকারীদের বিষয়ে সজাগ থাকুন’—পল্লবীতে আমিনুল হক

সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযান:অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ‘করিম শরীফ’ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য আটক

প্রভাতফেরিতে একুশের অঙ্গীকার, শহীদদের স্মরণে নারিকেলবাড়ীয়া বিদ্যালয়ের পুষ্প অর্পণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন, ভাষা আন্দোলনের চেতনা তুলে ধরলেন আনসার মহাপরিচালক

রাজশাহীতে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই : জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

বাংলাকে মায়ের ভাষা রাখতে হলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ চলবে না- বিদ্যুৎমন্ত্রী টুকু

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বিএনপি মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে : আলীম

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech