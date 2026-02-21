প্রভাতফেরিতে একুশের অঙ্গীকার, শহীদদের স্মরণে নারিকেলবাড়ীয়া বিদ্যালয়ের পুষ্প অর্পণ

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে নারিকেলবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষার্থীরা।
শনিবার (২১ফেব্রুয়ারি) সকালে যশোর জেলার বাঘারপাড়ার নারিকেলবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।
অপূর্ব কুমার ঘোষ বলেন, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ বাঙালি জাতির চেতনায় চির অম্লান হয়ে থাকবে। নতুন প্রজন্মের মাঝে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করার আহ্বানও জানান তিনি।
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু শোকের নয়, গৌরবেরও দিন জানিয়ে তিনি বলেন, ভাষা শহীদদের রক্তে অর্জিত বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাতে হবে।
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোছাঃকোহিনুর আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র শিক্ষক বায়েজিদ বোস্তামী, উজ্জ্বল কুমার মন্ডল, অপূর্ব কুমার ঘোষ, মোঃ ইমরুল হোসেনসহ প্রমুখ।
এছাড়াও শহীদদের স্মরণে দোয়া অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক মোঃ ইলিয়াস শাহ,অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক রিপন কুমার সাহা।
প্রসঙ্গত, ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকে। তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা পায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা, যা পরবর্তীতে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ সুগম করে।
