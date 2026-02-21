শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:২৭ অপরাহ্ন
/ রাজশাহী

কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজে যথাযথ মর্যাদায় ভাষা দিবস পালন  

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
আপডেট : শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজে যথাযথ মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬  পালন করেছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি  শনিবার ভোরে কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের আয়োজনে অত্র কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে সকালে শিক্ষক মিলনায়ন কক্ষে এক আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাংলা ভাষার যথাযথ গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন অত্র কলেজের অধ্যক্ষ   ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী  প্রফেসর  মোঃ রেজাউল করিম।
বিশেষ অতিথির  বক্তব্য রাখেন অত্র  কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের  অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ  আবুল বাশার ।সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান  সহযোগী অধ্যাপক  ড. মাহবুবুল আলম।  ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক ফিরোজ হাসানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন  সহযোগী অধ্যাপক ড.আব্দুর রহমান,  বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান  –   সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ  জাহাঙ্গীর আলম,পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের  সহযোগী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ,ইতিহাস বিভাগের  সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ  আতাউর রহমান,  সহকারী অধ্যাপক  মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
প্রভাষক শিবু চন্দ্র অধিকারী,মোঃ রফিকুল ইসলাম , আবু তালিব প্রমুখ। পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে অতিথিবৃন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন।


