শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজে যথাযথ মর্যাদায় ভাষা দিবস পালন   যথাযথ মর্যাদায় কাজিপুরে  আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন  ‘ঘরে ঘরে প্রলোভনকারীদের বিষয়ে সজাগ থাকুন’—পল্লবীতে আমিনুল হক সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযান:অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ‘করিম শরীফ’ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য আটক প্রভাতফেরিতে একুশের অঙ্গীকার, শহীদদের স্মরণে নারিকেলবাড়ীয়া বিদ্যালয়ের পুষ্প অর্পণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন, ভাষা আন্দোলনের চেতনা তুলে ধরলেন আনসার মহাপরিচালক রাজশাহীতে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই : জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বাংলাকে মায়ের ভাষা রাখতে হলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ চলবে না- বিদ্যুৎমন্ত্রী টুকু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বিএনপি মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে : আলীম
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাজশাহীতে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু, রাজশাহী-৩ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন, জেলা প্রশাসক আফিয়া আক্তার এবং রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান।
বৃহস্পতিবার রাত ১২টা ১ মিনিটে নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তারা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ সময় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন-অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন, সিনিয়র সহ-সভাপতি নজরুল হুদা, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল আলম মিলু ও সদস্য অ্যাডভোকেট এরশাদ আলী ঈশা। এছাড়া মহানগর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মাইনুল হক হারু, সাবেক মহানগর বিএনপি নেতা ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) ১২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন দিলদার, মহিলা দলের নেতৃবৃন্দ এবং বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতারা বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের আদর্শ ধারণ করে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।
পুরো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।
উল্লেখ্য, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে দেশে-বিদেশে পালিত হয়। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।#

 


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজে যথাযথ মর্যাদায় ভাষা দিবস পালন  

যথাযথ মর্যাদায় কাজিপুরে  আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন 

ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই : জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বিএনপি মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে : আলীম

উল্লাপাড়ায় মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের জানানো হয়নি শ্রদ্ধা, উত্তোলন হয়নি জাতীয় পতাকা

সিংড়ায় রাত ১২টা ১ মিনিটে শহিদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ

কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজে যথাযথ মর্যাদায় ভাষা দিবস পালন  

যথাযথ মর্যাদায় কাজিপুরে  আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন 

‘ঘরে ঘরে প্রলোভনকারীদের বিষয়ে সজাগ থাকুন’—পল্লবীতে আমিনুল হক

সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযান:অস্ত্র-গোলাবারুদসহ ‘করিম শরীফ’ বাহিনীর সক্রিয় সদস্য আটক

প্রভাতফেরিতে একুশের অঙ্গীকার, শহীদদের স্মরণে নারিকেলবাড়ীয়া বিদ্যালয়ের পুষ্প অর্পণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পতাকা-স্তম্ভ উদ্বোধন, ভাষা আন্দোলনের চেতনা তুলে ধরলেন আনসার মহাপরিচালক

রাজশাহীতে একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই : জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

বাংলাকে মায়ের ভাষা রাখতে হলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ চলবে না- বিদ্যুৎমন্ত্রী টুকু

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বিএনপি মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে : আলীম

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech