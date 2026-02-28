চাঁদাবাজির সংবাদ প্রকাশ করায় সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে হুমকি

নাটোরের গুরুদাসপুরে নাজিরপুর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুর রহমান রাজার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির সংবাদ প্রকাশের পর সামাজিক মাধ্যমে সাংবাদিকদের ‘দেখে নেওয়ার’ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে।
গত ২৭ ফেব্রুয়ারি “ওসির সামনে হাট ইজারাদারের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি যুবদল নেতার” শিরোনামে দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশের পর জেলা যুবদল রাকিবুর রহমান রাজাকে বহিষ্কার করে। পরবর্তীতে নাটোর ডিবি পুলিশ তাকে শহরের লক্ষীপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।
ভুক্তভোগী নাজিরপুরের তুলাধুনা হাটের ইজারাদার ওবায়দুল ইসলাম তপু বাদী হয়ে মামলা করলে গুরুদাসপুর থানা পুলিশ আদালতের মাধ্যমে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।
এদিকে, সংবাদ প্রকাশের পর সামাজিক মাধ্যমে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কটূক্তি ও হুমকিমূলক মন্তব্য করেন উপজেলার চাঁচকৈড় বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার ইসতিয়াক শান্ত রকি।
শনিবার বিকেল ৩টার দিকে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে তিনি লেখেন, “ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছে হুমকির, আর সাংবাদিক নিউজ করেছে চাঁদাবাজি,এটাই হলুদ সাংবাদিকতা।
পরে এক সাংবাদিক প্রকাশিত সংবাদ শেয়ার করলে সেখানে মন্তব্য করে রকি লেখেন, আপনারা চাঁদাবাজি কই পাইলেন? ভুক্তভোগী অভিযোগ করলো হুমকি, আর আপনারা লিখেন চাঁদাবাজি। আপনাদের মত সাংবাদিকের বিষয়টা দেখা হবে।
এবিষয়ে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী ইসতিয়াক শান্ত রকি বলেন, আমার মন্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভুক্তভোগী যে অভিযোগ করেছেন, সংবাদে তা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, আমি সবাইকে হলুদ সাংবাদিক বা সবাইকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেইনি।এই বিষয়ে আমার আপত্তি ছিল। সাংবাদিকদের ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না।
এদিকে নাটোর জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের দাবি, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ ধরনের প্রকাশ্য হুমকি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য উদ্বেগজনক।
এ বিষয়ে জানতে গুরুদাসপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ শফিকুজ্জামান সরকার কে একাধিকবার মুঠোফোনে কল করলেও তিনি কল রিসিভ করেন না।
