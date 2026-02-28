জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার লোকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে এস এম নূরুন নবী হাসানের অভিষেক

গত মঙ্গলবার রাজধানীর ক্লাব নটরডেমিয়ানে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা পায়োনিয়ার-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণাঢ্য এই আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনটির ২০২৬ মেয়াদের নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে এস এম নূরুন নবী হাসান-কে ২০২৬ সালের জন্য জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার-এর স্থানীয় সভাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিদায়ী সভাপতি ও বর্তমান ইমিডিয়েট পাস্ট লোকাল প্রেসিডেন্ট তাসদিক হাবিব নবনির্বাচিত সভাপতি এস এম নূরুন নবী হাসানের কাছে প্রেসিডেন্সিয়াল চেইন হস্তান্তরের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ করেন।
নেতৃত্ব ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার
দায়িত্ব গ্রহণের পর এক বক্তব্যে এস এম নূরুন নবী হাসান যুব নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধির বিষয়ে তার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ২০২৬ সালে তার প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো:
তরুণ নেতৃত্ব: তরুণ পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম।
ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক: উদ্যোক্তাদের জন্য সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি।
সামাজিক উন্নয়ন: ঢাকা পায়োনিয়ার চ্যাপ্টারের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন।
নবনির্বাচিত সভাপতি বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হলো ২০২৬ সালের বৈশ্বিক থিম ‘Lead. Connect. Evolve’ অনুসরণ করে তরুণ সক্রিয় নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।”
বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতি
উক্ত সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেসিআই বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আরাফীন রাফি আহমেদ। এছাড়াও জেসিআই বাংলাদেশের জাতীয় কর্মকর্তা, সাবেক সভাপতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার জেসিআই বাংলাদেশ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হিসেবে তরুণদের উন্নয়ন এবং ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার সম্পর্কে:
জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী তরুণ সক্রিয় নাগরিকদের একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন, যারা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে।
