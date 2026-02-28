জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার লোকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে এস এম নূরুন নবী হাসানের অভিষেক

শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:০৪ অপরাহ্ন
জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার লোকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে এস এম নূরুন নবী হাসানের অভিষেক

আপডেট : শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

গত মঙ্গলবার রাজধানীর ক্লাব নটরডেমিয়ানে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা পায়োনিয়ার-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণাঢ্য এই আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনটির ২০২৬ মেয়াদের নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।

​অনুষ্ঠানে এস এম নূরুন নবী হাসান-কে ২০২৬ সালের জন্য জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার-এর স্থানীয় সভাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিদায়ী সভাপতি ও বর্তমান ইমিডিয়েট পাস্ট লোকাল প্রেসিডেন্ট তাসদিক হাবিব নবনির্বাচিত সভাপতি এস এম নূরুন নবী হাসানের কাছে প্রেসিডেন্সিয়াল চেইন হস্তান্তরের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

​নেতৃত্ব ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার
​দায়িত্ব গ্রহণের পর এক বক্তব্যে এস এম নূরুন নবী হাসান যুব নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধির বিষয়ে তার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ২০২৬ সালে তার প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো:

​তরুণ নেতৃত্ব: তরুণ পেশাজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম।

​ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক: উদ্যোক্তাদের জন্য সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি।

​সামাজিক উন্নয়ন: ঢাকা পায়োনিয়ার চ্যাপ্টারের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন।

​নবনির্বাচিত সভাপতি বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হলো ২০২৬ সালের বৈশ্বিক থিম ‘Lead. Connect. Evolve’ অনুসরণ করে তরুণ সক্রিয় নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করা এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা।”
​বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতি
​উক্ত সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেসিআই বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আরাফীন রাফি আহমেদ। এছাড়াও জেসিআই বাংলাদেশের জাতীয় কর্মকর্তা, সাবেক সভাপতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

​জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার জেসিআই বাংলাদেশ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হিসেবে তরুণদের উন্নয়ন এবং ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

​জেসিআই ঢাকা পায়োনিয়ার সম্পর্কে:
জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী তরুণ সক্রিয় নাগরিকদের একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন, যারা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে।


