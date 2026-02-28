শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:০৪ অপরাহ্ন
/ রাজশাহী

রাবি গ্রীন ভয়েসের দায়িত্ব হস্তান্তর ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

গ্রীন ভয়েস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা, দায়িত্ব হস্তান্তর ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভবনের ৩৫৬ নম্বর কক্ষে এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের নতুন কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়।

নবগঠিত এ কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আরিফ ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ইরফান মন্ডল।

নবগঠিত এ কমিটতে সহ-সভাপতি হিসেবে আছেন মো. খালিদ, তিথি মন্ডল ও হোমায়রা ইয়াসমিন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সুমাইয়া আফরোজ শিমু, রোকসানা জামান রিয়া ও মোমিনুল ইসলাম সাকিব। সাংগঠনিক সম্পাদক মুনিরা আক্তার সুমা ও জয়ন্ত রায়। প্রচার সম্পাদক রনি এবং উপ-প্রচার সম্পাদক প্রাপ্তি। মিডিয়া সেল-এ রয়েছেন লাথই চাক ও জামিল। দপ্তর সম্পাদক তানভীর, সহ-দপ্তর সম্পাদক অপু। কোষাধ্যক্ষ রাসেদ এবং সহ-কোষাধ্যক্ষ শাহানাজ আসরাফী। নারী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাহমুদা এবং উপ নারী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শুমাইয়া সিমু।

এছাড়া আইটি সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আহসান উল্লাহ আলিফ ও ফাহিম। সাংস্কৃতিক সম্পাদক রয়েল হ্যারিসন এবং সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপক। ক্রীড়া সম্পাদক কবির, উপ-ক্রীড়া সম্পাদক সাব্বির। বিতর্ক সম্পাদক ইকরা ও সহ-বিতর্ক সম্পাদক সিনহা। ত্রাণ সম্পাদক আরিফুল ও সহ-ত্রাণ সম্পাদক আফসানা মিমি। শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ইপ্তি এবং সহ-শিক্ষা সম্পাদক রনক। গ্রন্থাগার সম্পাদক জিহাদ ও উপ-গ্রন্থাগার সম্পাদক মাহিন। বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক রাজু এবং উপ বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক তানভীর আহমেদ কানন। এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন আবু বক্কর, সাব্বির কামরুজ্জামান, সঞ্জিত, তাহুরা, সুপ্ত, আজিজা আশা ও সম্পা। অভিযাত্রিক বিভাগে দায়িত্ব পালন করবেন উমর ফারুক ও জুয়েল। এছাড়া সবুজপত্র বিভাগে রয়েছেন সবুজ ও আয়েশা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান বলেন, গ্রীণ ভয়েসের প্রোগ্রাম এ আগেও এসেছি। শেখার জন্য, জানার জন্য গ্রীণ ভয়েসের প্রোগ্রাম এ আসাটা জরুরি। বাংলাদেশে যে জিনিসটা নেই সেটা হচ্ছে পাওয়ার ট্রানজিশন, সেটা গ্রীণ ভয়েসের কারণে হতে যাচ্ছে৷ ক্যাম্পাসে গ্রীণ ভয়েস যেভাবে অ্যাক্টিভলি কাজ করে যাচ্ছে এটি সত্যিই প্রশংসনীয়।

তিনি আরও বলেন, গ্রীন ভয়েস নামটা সম্পুর্ন ভিন্ন। আমরা মানুষ যেমন পরিবেশের অংশ তাই সর্বপ্রথম আমরা মানুষেরা যেনো গ্রীন হতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখাও জরুরি। ‘আমি কোনো দলীয়করণ করবো না, আমি ঘুষ খাবো না, আমি দূর্নীতি করবো না’- এভাবেই মানুষ হিসেবে আমরা পরিবেশের জন্য যেনো গ্রীন হতে পারি। আজ নতুন যে কমিটি হতে যাচ্ছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং নতুন উদ্যমে যেন আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য শুভকামনা রইলো।

উক্ত অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, প্রোক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান, গ্রীন ভয়েস-এর প্রধান সমন্বয়ক আলমগীর কবির, পূর্বের কমিটির সভাপতি আহসান হাবীবসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

ইফতারের আগে আলোচনা সভা শেষে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে সদস্য ও অতিথিদের অংশগ্রহণে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি গরিব-দুস্থদের মাঝেও এ ইফতার বিতরণ করা হয়।


