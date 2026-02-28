‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমার পোস্টারে সোনালি দিনের ছোঁয়া

হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নিয়ে দর্শকদের উচ্ছ্বাসের শেষ নেই। এরইমধ্যে প্রকাশ পেল নব্বই দশকের আবহে সিনেমার পোস্টার।
পোস্টার প্রকাশ করে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি লিখেছে, ‘একটা ট্রেন, এক রাত। আর সফরসঙ্গী? অনেক গল্প। “বনলতা এক্সপ্রেস”-এ সফরের জন্য প্রস্তুত তো আপনারা?’
পোস্টার প্রকাশ করে নির্মাতা তানিম নূর লেখেন, ‘বনলতা এক্সপ্রেস’র অফিশিয়াল পোস্টার। ‘উৎসব’ টিমের পক্ষ থেকে। ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ আসছে এই ঈদুল ফিতরে আপনার কাছের প্রেক্ষাগৃহে। আপনি যাত্রী হিসেবে চড়তে আসছেন তো বনলতা এক্সপ্রেসে!’
পুরোনো দিনের আবহে বানানো এই পোস্টারে লেখা ছিল, ‘এটি কেবল একটি সাধারণ গল্প নয় বরং ‘১০০% খাঁটি বাংলাদেশি ছায়াছবি।’ চিত্রা নামের এক মেয়ের এক দিনের ট্রেন জার্নির অভিজ্ঞতা নিয়ে সিনেমার কাহিনি। এতে চিত্রা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিলা নূর।
সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে আরও আছেন শরীফুল রাজ, মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী, আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম প্রমুখ। এরইমধ্যে সিনেমাটির শুটিং শেষ হয়েছে, এখন চলছে পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ।
