নোটিশ:
ইফতারে খেজুরের স্মুদি তৈরির রেসিপি

-সংগৃহীত ছবি

ইফতারে খেজুরের স্মুদি একটি বেশ উপকারী পানীয়। সারাদিন রোজা রাখার পর শরীর দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে যায়। তাই ইফতারের টেবিলে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর পানীয় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খেজুর দিয়ে তৈরি স্মুদি হতে পারে দারুণ একটি বিকল্প। খেজুরের স্মুদি সুস্বাদু এবং শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায়।

ইফতারে কেন খেজুরের স্মুদি?

খেজুরে রয়েছে প্রাকৃতিক চিনি, ফাইবার, পটাশিয়াম ও আয়রন, যা দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার পর শরীরের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে। খেজুরের সুপার ফুড বলা হয়। তাই ইফতারে অতিরিক্ত ভাজাপোড়া খাবারের বদলে পুষ্টিকর খেজুরের স্মুদি শরীরের জন্য বেশ উপকারী।

খেজুরের স্মুদি তৈরির উপকরণ

বীজ ছাড়ানো খেজুর – ৫ থেকে ৬টি
ঠান্ডা দুধ – ১ কাপ
কলা – ১টি (ঐচ্ছিক)
মধু – ১ চা চামচ (প্রয়োজন হলে)
বাদাম বা কাজুবাদাম – ৪ থেকে ৫টি
বরফ কুচি – পরিমাণমতো

তৈরির পদ্ধতি

প্রথমে খেজুরগুলো ১০-১৫ মিনিট কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে নরম করে নিন। এরপর ব্লেন্ডারে খেজুর, দুধ, কলা, বাদাম ও বরফ একসঙ্গে দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন। প্রয়োজন মনে হলে সামান্য মধু যোগ করতে পারেন। ঘন ও মসৃণ হয়ে এলে গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।

ইফতারে খেজুরের স্মুদি খেলে দ্রুত শক্তি জোগায়, হজমে সহায়তা করে, শরীরের পানিশূন্যতা কমায়, দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে।ইফতারের ঠিক আগে তৈরি করলে স্বাদ সবচেয়ে ভালো থাকে। চাইলে ওপরে সামান্য চিয়া সিডস বা কাটা বাদাম ছিটিয়ে পরিবেশন করলে পুষ্টিগুণ আরও বাড়বে।


