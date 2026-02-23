ইফতারে ভাজাপোড়াকে ‘না’ বলুন

রমজান মাসে ইফতার কখনোই শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, এটি আমাদের শরীরকে রোজার পর পুনরুজ্জীবিত করার সময়। তবে অনেকেই এই সময় ভাজাপোড়া খাবার খেতে পছন্দ করেন। গবেষণা অনুযায়ী, অত্যধিক তেলে ভাজা খাবার রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়, হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলে এবং দীর্ঘমেয়াদে ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
ভাজাপোড়া খাবারের স্বাদ বাড়ালেও, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা দেখিয়েছে, এটি শরীরের প্রদাহ বাড়ায় এবং রোজার পর হজমে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপের পুষ্টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর এক সমীক্ষা অনুযায়ী, যারা ইফতারে বেশি ভাজাপোড়া খান, তাদের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যা হৃৎপিণ্ডের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে।
ডাক্তাররা পরামর্শ দেন, ইফতারে স্বাস্থ্যকর বিকল্প যেমন ফল, দই, বাদাম, ও হালকা সুপ বেছে নেওয়া। এগুলো রোজার পরে শরীরকে প্রয়োজনীয় শক্তি দেয় এবং হজমে সাহায্য করে। এছাড়া পানি বা নারকেলের পানি পান করলে শরীর হাইড্রেটেড থাকে এবং ভাজাপোড়ার প্রতি লোভ কমে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করান, রোজা মানেই কেবল খাবার এড়ানো নয়, বরং খাদ্য নির্বাচনেও সচেতন হওয়া জরুরি। তাই এই রমজানে ইফতারে ভাজাপোড়া না খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুললে শরীর সুস্থ থাকে এবং রোজার স্বাস্থ্যগত উপকারও সর্বাধিক পাওয়া যায়।
