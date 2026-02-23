সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:৪৫ অপরাহ্ন
চট্টগ্রাম

মিয়ানমারে পাচারকালে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট জব্দ, আটক ৮

নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন ছেঁড়াদ্বীপ দিয়ে মিয়ানমারে পাচারকালে ৬০০ বস্তা সিমেন্টসহ ৮ পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় তাদের ব্যবহৃত একটি ফিশিং বোটও জব্দ করা হয়।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি ) দিবাগত রাত ১টার দিকে সেন্টমার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় পরিচালিত বিশেষ অভিযানে তাদের আটক করা হয়। বিষয়টি সোমবার বিকালে নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ‘অপারেশন কোরাল দ্বীপ’-এ নিয়োজিত কোস্ট গার্ড জাহাজ ‘অপূর্ব বাংলা’ ছেঁড়াদ্বীপ-এর দক্ষিণ-পূর্ব সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মায়ানমার-এ পাচারের উদ্দেশ্যে বহনকৃত প্রায় ৩ লাখ টাকা মূল্যের ৬০০ বস্তা সিমেন্ট জব্দ করা হয়।

অভিযানকালে পাচার কাজে ব্যবহৃত ফিশিং বোটসহ ৮ জনকে আটক করা হয়। জব্দকৃত সিমেন্ট, বোট ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।

কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা বলেন, সমুদ্রপথে চোরাচালান ও পাচার রোধে তাদের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।


