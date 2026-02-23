সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:২৫ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
শিক্ষকের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রকাশের পর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তদন্ত কমিটি গঠন যাত্রাবাড়ীতে যাত্রী ওঠানোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব, লেগুনাচালক খুন, মূল অভিযুক্তসহ গ্রেফতার ৩ মিয়ানমারে পাচারকালে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট জব্দ, আটক ৮ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের পৃথক অভিযানে প্রায় ১ কোটি টাকার ইয়াবা জব্দ, আটক ১ পথচলতি মানুষের জন্য দেশব্যাপী ইফতার সামগ্রী বিতরণ  করছে বাংলালিংক জয়পুরহাটে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফলক থেকে ‘মুক্তিযুদ্ধ’ শব্দটিই মুছে ফেলা হয়েছে প্লাস্টিকের জুতার ভেতরে ইয়াবা পাচার, ২৯৭০ পিসসহ গ্রেফতার ১ কাজিপুরে যৌথ অভিযানে ২ টি হোটেল ও ৫ টি দোকানে জরিমানা  জয়পুরহাটে ফেনসিডিল ব্যবসায়ী আটক সিরাজগঞ্জে ৩ কোটি টাকার হেরোইনসহ এক মাদক কারবারি আটক, ট্রাক জব্দ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ চট্টগ্রাম, সর্বশেষ

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের পৃথক অভিযানে প্রায় ১ কোটি টাকার ইয়াবা জব্দ, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে পৃথক দুই অভিযানে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ইয়াবা জব্দ করেছে। এ সময় এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি ) বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দুপুর ১২টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন টেকনাফ কক্সবাজারের টেকনাফ থানাধীন জিরো পয়েন্ট মেরিন ড্রাইভ সড়ক সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় একটি সন্দেহজনক সিএনজিকে থামার সংকেত দিলে চালক সিএনজি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে সিএনজির ভেতরে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় ২০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা।

অপরদিকে, একইদিন রাত ১টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন সাংগু চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানাধীন রায়পুর ইউনিয়ন সংলগ্ন এলাকায় পৃথক আরেকটি অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ৮৫ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। জব্দকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪৩ হাজার টাকা। এ ঘটনায় ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

জব্দকৃত ইয়াবা ও আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মাদক পাচার রোধে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

শিক্ষকের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রকাশের পর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তদন্ত কমিটি গঠন

যাত্রাবাড়ীতে যাত্রী ওঠানোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব, লেগুনাচালক খুন, মূল অভিযুক্তসহ গ্রেফতার ৩

মিয়ানমারে পাচারকালে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট জব্দ, আটক ৮

প্লাস্টিকের জুতার ভেতরে ইয়াবা পাচার, ২৯৭০ পিসসহ গ্রেফতার ১

সিরাজগঞ্জে ৩ কোটি টাকার হেরোইনসহ এক মাদক কারবারি আটক, ট্রাক জব্দ

নড়াইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ৩

শিক্ষকের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রকাশের পর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তদন্ত কমিটি গঠন

যাত্রাবাড়ীতে যাত্রী ওঠানোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব, লেগুনাচালক খুন, মূল অভিযুক্তসহ গ্রেফতার ৩

মিয়ানমারে পাচারকালে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট জব্দ, আটক ৮

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে কোস্ট গার্ডের পৃথক অভিযানে প্রায় ১ কোটি টাকার ইয়াবা জব্দ, আটক ১

পথচলতি মানুষের জন্য দেশব্যাপী ইফতার সামগ্রী বিতরণ  করছে বাংলালিংক

জয়পুরহাটে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফলক থেকে ‘মুক্তিযুদ্ধ’ শব্দটিই মুছে ফেলা হয়েছে

প্লাস্টিকের জুতার ভেতরে ইয়াবা পাচার, ২৯৭০ পিসসহ গ্রেফতার ১

কাজিপুরে যৌথ অভিযানে ২ টি হোটেল ও ৫ টি দোকানে জরিমানা 

জয়পুরহাটে ফেনসিডিল ব্যবসায়ী আটক

সিরাজগঞ্জে ৩ কোটি টাকার হেরোইনসহ এক মাদক কারবারি আটক, ট্রাক জব্দ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech