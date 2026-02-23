সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:২৬ অপরাহ্ন
/ রাজশাহী

জয়পুরহাটে ফেনসিডিল ব্যবসায়ী আটক

জলিল রানা, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

জয়পুরহাটে ভারতীয় ফেনসিডিলসহ রতন চন্দ্র (৪৩) নামে এক ফেনসিডিল ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি-২০২৬) বিকেলে জেলার সদর উপজেলার অবদা মোড় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আটক রতন চন্দ্র জেলার পাঁচবিবি উপজেলার চড়া কেশবপুর গ্রামের বুদা চন্দ্রের ছেলে।

ওসি আনিছুর রহমান জানান, আটক রতন চন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে মাদকের কারবার করে আসছিলেন। পাঁচবিবি সীমান্ত এলাকা থেকে ১০ বোতল ফেনসিডিল নিয়ে বাইসাইকেল যোগে এক মাদক কারবারি জয়পুরহাট শহরের দিকে আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অবদা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় তার দেহ তল্লাশি করে অভিনব কায়দায় শরীরে পেঁচানো অবস্থায় ১০ বোতল ফেনসিডিল সহ রতন চন্দ্রকে আটক করা হয়। ওসি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে  দীর্ঘদিন মাদক কারবারির সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন রতন।


