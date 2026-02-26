বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৯:৫২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
অন্য ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায় বিন্তি, ক্ষোভে হত্যা করে সিয়াম: ডিসি মাসুদ ছয় অটোরিকশাসহ ২ জন গ্রেফতার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অপহৃত কিশোর উদ্ধার, চার অপহরণকারী গ্রেফতার নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ৭ দিনে ৫ কোটি ৬৫ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ৩০৬  সংবাদ প্রকাশের পরে তাড়াশ সদর ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী মোঃ আরিফুল ইসলাম পলাশকে শাস্তিমূলক বদলি পুলিশ সার্জেন্টের ১৮০ শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক টাকা আয় করলেও শেষে কিছুই থাকে না: তামান্না ২৫ দিনে রেমিট্যান্স এলো ৩৪ হাজার কোটি টাকা শেখ হাসিনার বিকল্প নেতৃত্ব নিয়ে যা ভাবছে আ.লীগের হাইকমান্ড? বাংলাদেশে এলো টেকনোর নতুন ফোন: ক্যামন ৫০ সিরিজ ও পোভা কার্ভ ২ ফাইভ-জি
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা

নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ৭ দিনে ৫ কোটি ৬৫ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ৩০৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা : / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

গত সাতদিনে নৌ পুলিশের চলমান বিভিন্ন অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ জাল, মাছ, মাছের পোনা ও জেলীযুক্ত চিংড়ি উদ্ধারসহ আটক ৩০৬ জনকে আটক করেছে নৌ পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) নৌ পুলিশের মিডিয়া কর্মকর্তা ( অতিরিক্ত দায়িত্বে) পুুলিশ সুপার মারুফা ইয়াসমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নৌ পুলিশ জানিয়েছে, দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও নৌ পথে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌ পুলিশ দেশব্যাপী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে। গত সাত দিনব্যাপী নৌ পুলিশের বিভিন্ন অভিযানে মোট ৫ কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশত পনেরো মিটার অবৈধ জাল,৩ হাজার নয়শত তিরানব্বই কেজি মাছ, ৭ হাজার দুইশত রেণু পোনা, ৮০ কেজি জেলীযুক্ত চিংড়ি জব্দ করা হয় এবং নদী থেকে ৩১০টি ঝোপঝাড় ধ্বংস করা হয়।

নৌ পুলিশের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ১০৩ টি বাল্কহেডের বিরুদ্ধে নৌ আদালতে প্রসিকিউশন দায়ের করা হয়। এসময় ৪টি ড্রেজার জব্দ করা হয়।

অভিযানে ৩০৬ জনকে আটক করা হয়।

এছাড়া বিভিন্ন অপরাধে ৫৬টি মৎস্য আইন, ২৪টি বেপরোয়া গতি আইন, ৯টি অপমৃত্যু, ১টি বালুমহাল, ১টি নদী দুষণ এবং ১টি চুরি মামলাসহ মোট ৯২টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১১টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

অভিযানকালে জব্দ অবৈধ জাল ধ্বংস করা হয়েছে। মাছ এতিমখানায় বিতরণ এবং মাছের রেনু পোনা পানিতে অবমুক্ত করা হয় বলেও জানিয়েছে নৌ পুলিশ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

অন্য ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায় বিন্তি, ক্ষোভে হত্যা করে সিয়াম: ডিসি মাসুদ

ছয় অটোরিকশাসহ ২ জন গ্রেফতার

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অপহৃত কিশোর উদ্ধার, চার অপহরণকারী গ্রেফতার

মোহাম্মদপুর-আদাবরে অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযানে গ্রেফতার ২৯

যাত্রাবাড়ীতে যাত্রী ওঠানোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব, লেগুনাচালক খুন, মূল অভিযুক্তসহ গ্রেফতার ৩

পথচলতি মানুষের জন্য দেশব্যাপী ইফতার সামগ্রী বিতরণ  করছে বাংলালিংক

অন্য ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায় বিন্তি, ক্ষোভে হত্যা করে সিয়াম: ডিসি মাসুদ

ছয় অটোরিকশাসহ ২ জন গ্রেফতার

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে অপহৃত কিশোর উদ্ধার, চার অপহরণকারী গ্রেফতার

নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ৭ দিনে ৫ কোটি ৬৫ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ৩০৬

 সংবাদ প্রকাশের পরে তাড়াশ সদর ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী মোঃ আরিফুল ইসলাম পলাশকে শাস্তিমূলক বদলি

পুলিশ সার্জেন্টের ১৮০ শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অনেক টাকা আয় করলেও শেষে কিছুই থাকে না: তামান্না

২৫ দিনে রেমিট্যান্স এলো ৩৪ হাজার কোটি টাকা

শেখ হাসিনার বিকল্প নেতৃত্ব নিয়ে যা ভাবছে আ.লীগের হাইকমান্ড?

বাংলাদেশে এলো টেকনোর নতুন ফোন: ক্যামন ৫০ সিরিজ ও পোভা কার্ভ ২ ফাইভ-জি

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech