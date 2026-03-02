সোমবার, ০২ মার্চ ২০২৬, ১০:১৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
জয়পুরহাটে আলুতে যখন দিশেহারা চাষিরা,স্বপ্ন বুনছে তখন ‘বিটরুট’ আগামীকাল ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যে আসলেন আলভী, খোলাসা করলেন পরিস্থিতি বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ, নাগরিকদের দ্রুত লেবানন ছাড়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের হাত-পায়ের আকৃতির বিচিত্র আলু দেখে বিস্মিত স্থানীয়রা খামেনির স্ত্রী নিহত জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও হুইপ নিয়োগ এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণ, সন্ধ্যা থেকেই কার্যকর ‘কৃষক কার্ড’ কিভাবে পাবেন, আবেদন করতে যা লাগবে মোহাম্মদপুর-আদাবরে অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযানে গ্রেফতার ৩৬
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন, সর্বশেষ

প্রকাশ্যে আসলেন আলভী, খোলাসা করলেন পরিস্থিতি

অনলাইন ডেস্ক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২ মার্চ, ২০২৬

অভিনেতা যাহের আলভী-র স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) মারা যান। এ ঘটনায় আলভীর বিরুদ্ধে আ ত্মহ ত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার বিকেলে রাজধানীর পল্লবী থানায় ইকরার মামা শেখ তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম আলমগীর জাহান জানান, অভিযোগটি গ্রহণ করে নিয়মিত মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মামলায় আলভীর প্রেমিকা ইফফাত আরা তিথি ও তার মা শিউলিসহ পরিবারের কয়েকজনের নাম উল্লেখ রয়েছে।

জানা যায়, ইকরার মৃত্যুর আগেই আলভী নেপালে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পান। পরদিন (রোববার) দেশে ফেরার কথা থাকলেও পরে তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এর মধ্যেই রোববার ইকরার দাফন সম্পন্ন হয়।

এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় আলভী তার ফেসবুক আইডিতে ২৮ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডের একটি রেকর্ড করা ভিডিও প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি জানান, দর্শক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেই ভিডিওটি করেছেন। ভিডিওতে তিনি ১ মার্চ কাঠমান্ডু থেকে ঢাকার একটি বিমানের টিকিটের ছবিও দেখান। তার দাবি, দেশে ফেরার প্রস্তুতি থাকলেও নানা কারণে শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি।

ভিডিও বার্তায় আলভী বলেন, হুমকির কারণে তিনি দেশে ফিরতে পারেননি। তার ভাষ্য অনুযায়ী, দেশে ফিরলে ‘মব’ তৈরি করে তাকে হত্যা করা হতে পারে—এমন আশঙ্কা ছিল। তিনি আরও বলেন, তার ছেলে রিজিকের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করেই তিনি ঝুঁকি নেননি। তবে আইনগত প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে তার আপত্তি নেই বলেও জানান।


স্ত্রীর মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন উল্লেখ করে আলভী বলেন, ১৬ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর ইকরার মৃত্যু তাকে গভীর ট্রমার মধ্যে ফেলেছে। তিনি অভিযোগ করেন, ইকরার পরিবার তাকে শেষবারের মতো স্ত্রীর মুখ দেখার সুযোগ দেয়নি। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে তৈরি হওয়া বিতর্ক ও সমালোচনাকেও দেশে না ফেরার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

ভিডিওর শেষদিকে আলভী সবার কাছে অনুরোধ জানান, অন্তত তার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যেন তাকে দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে কবে নাগাদ তিনি দেশে ফিরবেন—এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

জয়পুরহাটে আলুতে যখন দিশেহারা চাষিরা,স্বপ্ন বুনছে তখন ‘বিটরুট’

আগামীকাল ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ, নাগরিকদের দ্রুত লেবানন ছাড়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

মানুষের হাত-পায়ের আকৃতির বিচিত্র আলু দেখে বিস্মিত স্থানীয়রা

খামেনির স্ত্রী নিহত

জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও হুইপ নিয়োগ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech