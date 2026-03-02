সোমবার, ০২ মার্চ ২০২৬, ১০:৫৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
দুবাইয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে নার্গিস ফাকরি জয়পুরহাটে আলুতে যখন দিশেহারা চাষিরা,স্বপ্ন বুনছে তখন ‘বিটরুট’ আগামীকাল ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যে আসলেন আলভী, খোলাসা করলেন পরিস্থিতি বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ, নাগরিকদের দ্রুত লেবানন ছাড়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের হাত-পায়ের আকৃতির বিচিত্র আলু দেখে বিস্মিত স্থানীয়রা খামেনির স্ত্রী নিহত জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও হুইপ নিয়োগ এলপি গ্যাসের দাম নির্ধারণ, সন্ধ্যা থেকেই কার্যকর ‘কৃষক কার্ড’ কিভাবে পাবেন, আবেদন করতে যা লাগবে
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন, সর্বশেষ

দুবাইয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে নার্গিস ফাকরি

অনলাইন ডেস্ক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২ মার্চ, ২০২৬

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতেও। ইরানের উপর ইসরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলার কারণে গোটা অঞ্চলজুড়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক।

সেই পরিস্থিতির মাঝেই দুবাইয়ে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী নার্গিস ফাকরি। ভয়াবহ এই সময়ের অভিজ্ঞতা নিজেই ভাগ করে নিয়েছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দুবাইয়ের থমথমে পরিবেশের ছবি পোস্ট করে নার্গিস জানান, এক অদ্ভুত আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে তাকে। তার ভাষায়, “যা-ই হোক, এক অদ্ভুত ভয় কাজ করছে। এর ঠিক পরমুহূর্তে কী হতে চলেছে, আমরা কেউ জানি না।” পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা তাকে মানসিকভাবে চাপে ফেলেছে বলেও উল্লেখ করেন অভিনেত্রী।


নার্গিস আরও জানান, আতঙ্কে দুচোখের পাতা এক করতে পারছেন না। রাত কেটে যাচ্ছে নির্ঘুম অবস্থায়। মাথা যেন সবসময় সজাগ হয়ে আছে-এই বুঝি কিছু ঘটে যায়। চারপাশের অস্বাভাবিক পরিবেশ তাকে গভীর উদ্বেগে ফেলেছে।


জানা গেছে, দুবাইয়ে নার্গিসের নিজস্ব বাসভবন রয়েছে। ব্যবসায়ী টনি বেগকে বিয়ের পর সেখানেই বসবাস করছেন তিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এই অভিনেত্রী।

মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের এই সময় দুবাইয়ে বসে নির্ঘুম রাত কাটছে নার্গিস ফাকরির-সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টেই স্পষ্ট সেই অস্থিরতার ছবি।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

জয়পুরহাটে আলুতে যখন দিশেহারা চাষিরা,স্বপ্ন বুনছে তখন ‘বিটরুট’

আগামীকাল ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রকাশ্যে আসলেন আলভী, খোলাসা করলেন পরিস্থিতি

বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ, নাগরিকদের দ্রুত লেবানন ছাড়ার আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের

মানুষের হাত-পায়ের আকৃতির বিচিত্র আলু দেখে বিস্মিত স্থানীয়রা

খামেনির স্ত্রী নিহত

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech