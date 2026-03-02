আগামীকাল ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আগামীকাল মঙ্গলবার ঢাকায় আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস পল কাপুর।
বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তার এটিই প্রথম বাংলাদেশ সফর।
সোমবার (২ মার্চ) ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস ঢাকা-র মুখপাত্র পূর্ণিমা রাই এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এস পল কাপুর দুই দিনের সফরে মঙ্গলবার ঢাকায় পৌঁছাবেন। সফরের মূল উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ কৌশলগত সম্পর্ক আরও জোরদার করা।
সফরকালে তিনি নতুন সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাস।
ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস ঢাকা-র মুখপাত্র পূর্ণিমা রাই জানান, বৈঠকগুলোতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অভিন্ন স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে।
তিনি আরও জানান, এস পল কাপুর ২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। বর্তমানে তিনি নেভাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে ছুটিতে রয়েছেন, যেখানে তিনি জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
