বুধবার, ০৪ মার্চ ২০২৬, ০৮:০১ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রাজশাহীতে সজিনা’র বাম্পার ফলনের আশা কৃষি বিভাগের রাজশাহীর সীমান্তে বিপুল ভারতীয় মদ, এসকফ সিরাপ ও ট্যাবলেট জব্দ মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে নিরাময় কেন্দ্রগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ: বিভাগীয় কমিশনার জয়পুরহাটে পৌর শ্রমিক কর্মচারী ইউরিয়নের মানববন্ধন সিরাজগঞ্জে গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশে কতদিনের জ্বালানি মজুত আছে, জানালেন মন্ত্রী ৮ প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন, কে পেলেন কোন দপ্তর নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ করায় ছেলেকে ত্যাজ্য করলেন বাবা ওয়ারীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে গুলি, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৪ নোয়াখালীতে ডিএনসির বিশেষ অভিযানে ৩ মাদকসেবীর কারাদণ্ড, গাঁজা ও ইয়াবা উদ্ধার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে নিরাময় কেন্দ্রগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ: বিভাগীয় কমিশনার

মাসুদ রানা রাব্বানী, রাজশাহী: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৪ মার্চ, ২০২৬

সমাজে অবহেলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ। তিনি বলেন, একটি শিশুকে বড় করা সহজ, কিন্তু একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করা কঠিন। ক্ষয়ে যাওয়া যুবসমাজকে সঠিক পথে ফেরাতে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।
বুধবার সকালে রাজশাহী বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আট জেলার মাদক নিরাময় কেন্দ্রের প্রধানদের নিয়ে মাদকের অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার বলেন, নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনাকারীরা ব্যবসায়িক মনোভাব থেকে নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এ উদ্যোগ নিয়েছেন। মাদক নিয়ন্ত্রণে আপনাদের চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ নেই। আপনাদের অনেকেই হয়তো একসময় ভুক্তভোগী ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ফিরে এসে এখন অন্যদের উদ্ধার করছেন। এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রীয় সম্পদÑএটিকে কাজে লাগাতে হবে, যোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, মাদক নিরাময় কেন্দ্র একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অনেক পরিচালকের মধ্যে অপরাধবোধ ও দায়বদ্ধতা থেকে সমাজ ও দেশের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার মানসিকতা কাজ করছে। আপনাদের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিদান রাষ্ট্র বা কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, মন্তব্য করেন তিনি।

মাদক চোরাচালান প্রসঙ্গে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মাদক জব্দের পরিমাণ বেড়েছে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সীমান্তবর্তী কিছু মানুষ মাদক পরিবহনকে অপরাধ নয়, ব্যবসা হিসেবে দেখে। এই মানসিকতা পরিবর্তনে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে।
কর্মশালায় নিরাময় কেন্দ্রের পরিচালকদের পক্ষ থেকে মাদকের বিরুদ্ধে নজরদারি বৃদ্ধি, জাতীয় গণমাধ্যমে মাদকের কুফল বেশি প্রচার, নিরাময় কেন্দ্রের অনুদান বাড়ানো, মাদক বিক্রয়ের নতুন কৌশলের বিপরীতে আধুনিক কর্মপন্থা গ্রহণ এবং সুস্থ হওয়ার পর আসক্তদের উপার্জনক্ষম করতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সুপারিশ তুলে ধরা হয়।
রাজশাহী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আলী আসলাম হোসেন কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিভাগের ৬১টি মাদক নিরাময় কেন্দ্রের প্রধানরা অংশ নেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রাজশাহীতে সজিনা’র বাম্পার ফলনের আশা কৃষি বিভাগের

রাজশাহীর সীমান্তে বিপুল ভারতীয় মদ, এসকফ সিরাপ ও ট্যাবলেট জব্দ

জয়পুরহাটে পৌর শ্রমিক কর্মচারী ইউরিয়নের মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশে কতদিনের জ্বালানি মজুত আছে, জানালেন মন্ত্রী

৮ প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন, কে পেলেন কোন দপ্তর

রাজশাহীতে সজিনা’র বাম্পার ফলনের আশা কৃষি বিভাগের

রাজশাহীর সীমান্তে বিপুল ভারতীয় মদ, এসকফ সিরাপ ও ট্যাবলেট জব্দ

মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে নিরাময় কেন্দ্রগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পদ: বিভাগীয় কমিশনার

জয়পুরহাটে পৌর শ্রমিক কর্মচারী ইউরিয়নের মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশে কতদিনের জ্বালানি মজুত আছে, জানালেন মন্ত্রী

৮ প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর পুনর্বণ্টন, কে পেলেন কোন দপ্তর

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ করায় ছেলেকে ত্যাজ্য করলেন বাবা

ওয়ারীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে গুলি, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৪

নোয়াখালীতে ডিএনসির বিশেষ অভিযানে ৩ মাদকসেবীর কারাদণ্ড, গাঁজা ও ইয়াবা উদ্ধার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech