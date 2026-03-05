তেজগাঁও জোনের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৮৫

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও জোনের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৮৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও জোনের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৮৫ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৯, আদাবরে ১২, শেরেবাংলা নগরে ১০,তেজগাঁও থানা ৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ১৫ ও হাতিরঝিল থানায় ২১ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- সজীব (২৫), আসাদ (২০), দ্বীন মোহাম্মদ (৪৮), মাহাবুব (২৬), মোহাম্মদ আলী হোসেন (৩৬), জিসান (১৯), কোরবান (২০), লোকমান (৪২), রুবেল (২৬), আরজু (২৮), আসলাম (১৭), সোহেল রানা (২৫), মুন্না (৫০), মশিউর (৪৮), নাজনীন আক্তার (২৫),
শিপন (২৪), ইমরান (৩৬), তুষার (৩২) ও
মুসা (২৫)। এদের মধ্যে অন্যান্য সহ চাঁদাবাজি ২ জন, পরোয়ানা ৩ জন, অন্যান্য আইনে ১৪ জন।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ধলু সিকাদার (৪৯), মো. সবুজ (৫৮), মো. শহিদুল ইসলাম (২৬), মো. রিপন (৫০), মো. বিপ্লব (৩০), মো. রুবেল (৩৮),
মাসুদ হাওলাদার (৩৭), মো. আশিক মিয়া (৩০), মো. রুবেল (২৮), মো. মিরাজ (১৯),
মো. ইব্রাহিম খলিল (২৫) ও মো. শেকুল (৩৬)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- শ্রাবণ সরদার (১৯), মো. সোহেল (২৯), হযরত আলী (বয়স উল্লেখ নাই) শরীফ (বয়স উল্লেখ নাই) ,মো. রনি (২৪),রকিবুল হক অন্তর (২৪),মো. মাসুম ইসলাম (২৩),শাহানুর (৩৮), মো. রাফসান (২৪) ও মো. জাকির হোসেন (১৮)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
