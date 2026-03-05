বৃহস্পতিবার, ০৫ মার্চ ২০২৬, ০১:৫৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ৭ দিনে ৩ কোটি ৯৭ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ২৮১ আরো ৩ উপদেষ্টা ও ১ বিশেষ সহকারীর ব্যাংক হিসাব তলব ১৪ এপ্রিল কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আবু সাঈদ হত্যা মামলার রায় ৯ এপ্রিল তেজগাঁও জোনের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৮৫ গাড়িচালকের সঙ্গে পরকীয়া রবি চৌধুরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন ডলি সায়ন্তনী ঈদে ছুটি বাড়ল ইরানে অভিযানের পক্ষে ভোট দিল মার্কিন সিনেট ১০ জনের নিউক্যাসেলের কাছে হারল ইউনাইটেড
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন, সর্বশেষ

গাড়িচালকের সঙ্গে পরকীয়া রবি চৌধুরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন ডলি সায়ন্তনী

বিনোদন ডেস্ক: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৫ মার্চ, ২০২৬

সংগীতাঙ্গনের এক সময়ের জনপ্রিয় জুটি ছিলেন ডলি সায়ন্তনী ও রবি চৌধুরী। গান ও মঞ্চে তাদের সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনও ছিল ভক্তদের আলোচনায়। তবে কয়েক বছর আগে হঠাৎ করেই তাদের দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটে।

দীর্ঘদিন এই বিচ্ছেদ নিয়ে দুজনই খুব বেশি কিছু বলেননি। সম্প্রতি এক পডকাস্টে রবি চৌধুরী তাদের সংসার ভাঙার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, বিপ্লব নামের এক গাড়িচালকের কারণে তাদের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল এবং সেই প্রসঙ্গে পরকীয়ার ইঙ্গিতও দেন।

এবার সেই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন ডলি সায়ন্তনী। মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, তাদের পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যে ধরনের তথ্য ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ডলি লেখেন, সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় তাদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তিকর আলোচনা হচ্ছে। তবে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়কে বড় কোনো বিতর্কে রূপ দিতে চান না।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে অযথা জলঘোলা না করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছেন। আইন ও সম্মানের প্রতি আস্থা রেখে তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন বলেও উল্লেখ করেন এই গায়িকা। তার ভাষায়, তাদের নীরবতাকে কেউ যেন দুর্বলতা মনে না করেন।

বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে ডলি সায়ন্তনী স্পষ্ট করে বলেন, দাম্পত্য জীবনের ইতি টানার সিদ্ধান্তটি তিনিই নিয়েছিলেন। তিনি জানান, তখনই একটি সংবাদ সম্মেলনে বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এত বছর পর বিষয়টি নতুন করে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা ঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সবশেষে পবিত্র রমজান মাসের কথা উল্লেখ করে ডলি সায়ন্তনী সবাইকে সংযম ও মর্যাদা বজায় রাখার আহ্বান জানান এবং আল্লাহর কাছে সবার জন্য পবিত্রতা ও কল্যাণ কামনা করেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত

নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ৭ দিনে ৩ কোটি ৯৭ লাখ মিটার অবৈধ জাল জব্দ, গ্রেফতার ২৮১

আরো ৩ উপদেষ্টা ও ১ বিশেষ সহকারীর ব্যাংক হিসাব তলব

১৪ এপ্রিল কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

আবু সাঈদ হত্যা মামলার রায় ৯ এপ্রিল

তেজগাঁও জোনের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৮৫

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech