দুর্নীতি দমন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে : ড. মোশাররফ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, দুর্নীতি দমন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।
তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে দায়িত্বশীল ও সেবামুখী মনোভাব নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের কাজ করতে হবে। দায়িত্ব পালনে কোনো ধরনের গাফিলতি বা অনিয়ম বরদাশত করা হবে না।
বৃহস্পতিবার কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সভায় বক্তব্যের শুরুতে দাউদকান্দি উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।
ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা মূলত জনগণের সেবক। তাই সেবার মানসিকতা নিয়ে প্রতিটি কাজ করতে হবে। জনসেবামূলক কার্যক্রমে ইচ্ছাকৃত গাফিলতি, দুর্নীতি কিংবা অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই।
সন্ত্রাস, মাদক ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, অপরাধীর কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। অপরাধী যেই হোক, তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে।
এ সময় তিনি আরও বলেন, জনগণের আস্থা ও সমর্থনের ভিত্তিতেই বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সূত্র : বাসস
