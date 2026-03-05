সিংড়ায় চুরির অভিযোগ করায় সংঘর্ষ, গোলাগুলিতে আহত-৫

নাটোরের সিংড়া উপজেলার ১০নং চৌগ্রাম ইউনিয়নের কামার বড়িয়া গ্রামে ইজিবাইক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াই টার দিকে এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
এঘটনায় আহতরা হলেন মোঃ হানিফ (৬০), মোঃ বেদন (৩৫), মোঃ হাসান (২৮), মোঃ শিমুল (৩০) ও মোঃ আশিক (২২)। আহতদের মধ্যে হানিফ ও বেদন মৃত নজের আলীর ছেলে, হাসান ভুট্রুর ছেলে, শিমুল আব্দুল হান্নানের ছেলে এবং আশিক দুলালের ছেলে। সকলের বাড়ি কামার বড়িয়া গ্রামে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক আড়াই টার দিকে একই গ্রামের মোঃ বায়েজিদ (৩৫) এর বাড়ি থেকে একটি ইজিবাইক চুরি হয়। এ ঘটনায় তিনি একই গ্রামের আলামিন (৩৫) ও পাবনা জেলার বাসিন্দা মুনির (৩৬) এর বিরুদ্ধে সিংড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মুনির বর্তমানে বড়িয়া গ্রামে ঘরজামাই হিসেবে বসবাস করেন এবং তিনি আলামিনের খালাতো ভগ্নিপতি।
অভিযোগ দায়েরের জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে আলামিন, মুনির এবং আশিক (২২) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪–৫ জন একত্রিত হয়ে বায়েজিদের বাড়িতে হামলা ও গুলিবর্ষণ করেন। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে ৫ জন আহত হন।
পরে আহতদের উদ্ধার করে রাতেই সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত মোঃ হানিফ (৬০) কে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ.ব.ম আব্দুন নূর বলেন, রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ৫ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করেছে, গুলিবর্ষণ ঘটনায় তিনজনে নাম পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
Leave a Reply