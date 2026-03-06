সলঙ্গায় সাংবাদিকের ভাইয়ের ইন্তেকাল

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি কোরবান আলীর ছোট ভাই আবুল কাশেম (৪২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ সদর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় নিজ গ্রাম বেতুয়া উত্তরপাড়া তাহফিজুল কোরআন নুরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠে যানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে পারিবারিক সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
