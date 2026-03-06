শুক্রবার, ০৬ মার্চ ২০২৬, ০৭:০২ অপরাহ্ন
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ: তেলের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় রাজশাহীর পেট্রোল পাম্পগুলোতে ভিড় রাজশাহীর সীমান্তে বিপুল পরিমান ভারতীয় মদ ও ট্যাপেন্টাডল জব্দ কাজিপুরে ট্রাক দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু  উল্লাপাড়ায় ঘোল তৈরি দুধে ফরমালিন পাওয়ায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমান জয়পুরহাটে জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি মামলায় আরও ২ জন গ্রেপ্তার সলঙ্গায় সাংবাদিকের ভাইয়ের ইন্তেকাল পুলিশের আজান, কেরাত ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দিলেন আইজিপি পেটের মধ্যে ইয়াবা নিয়ে মাদক কারবারি গ্রেফতার হঠাৎ দুবাইবাসীর ফোনে সম্ভাব্য ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জরুরি সতর্কতা ঢাকা মেডিকেলের নার্সের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
সলঙ্গায় সাংবাদিকের ভাইয়ের ইন্তেকাল

সলঙ্গা (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
আপডেট : শুক্রবার, ৬ মার্চ, ২০২৬


সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি কোরবান আলীর ছোট ভাই আবুল কাশেম (৪২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সিরাজগঞ্জ সদর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় নিজ গ্রাম বেতুয়া উত্তরপাড়া তাহফিজুল কোরআন নুরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠে যানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে পারিবারিক সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।


মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ: তেলের মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কায় রাজশাহীর পেট্রোল পাম্পগুলোতে ভিড়

রাজশাহীর সীমান্তে বিপুল পরিমান ভারতীয় মদ ও ট্যাপেন্টাডল জব্দ

কাজিপুরে ট্রাক দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু 

উল্লাপাড়ায় ঘোল তৈরি দুধে ফরমালিন পাওয়ায় পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমান

জয়পুরহাটে জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি মামলায় আরও ২ জন গ্রেপ্তার

পুলিশের আজান, কেরাত ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দিলেন আইজিপি

