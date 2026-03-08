উল্লাপাড়ায় ফ্রিজ বিস্ফোরণে দোকানে আগুন, ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার মোহনপুর বাজারে মনোহারী দোকানে ফ্রিজ বিস্ফোরণে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে সরকার মার্কেটের জেলহকের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।
উল্লাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় ১ ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
উল্লাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার মোঃ আসাদুজ্জামান জানান শনিবার দিবাগত রাত ৯ টায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। তিনি আরও জানান দোকানের ফ্রিজের কমপেশার বিস্ফোরণে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ আগুনে প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।
