রবিবার, ০৮ মার্চ ২০২৬, ০৯:১৬ অপরাহ্ন
সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জে স্ত্রী গলা টিপে হত্যা, স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৮১ পয়েন্টে ২৬৯ সিসিটিভি ক্যামেরা বসালো সিএমপি শ্রম নয়, মানুষ হিসেবেও নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে: জেলা প্রশাসক থানার ইফতার মাহফিলে মানবপাচারকারি, ওসির অপসারণ চেয়ে মানববন্ধন  হাদি হত্যার প্রধান আসামী ফয়সাল করিম মাসুদ গ্রেপ্তার উল্লাপাড়ায় ফ্রিজ বিস্ফোরণে দোকানে আগুন, ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে তালিকা তৈরি করছি: র‍্যাব উল্লাপাড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত সিংড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত
রাজশাহী

উল্লাপাড়ায় ফ্রিজ বিস্ফোরণে দোকানে আগুন, ৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
আপডেট : রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬



সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার মোহনপুর বাজারে মনোহারী দোকানে ফ্রিজ বিস্ফোরণে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে সরকার মার্কেটের জেলহকের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

উল্লাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় ১ ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।


উল্লাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার মোঃ আসাদুজ্জামান জানান শনিবার দিবাগত রাত ৯ টায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। তিনি আরও জানান দোকানের ফ্রিজের কমপেশার বিস্ফোরণে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ আগুনে প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।


