চাটখিলে কিশোর অটোচালক হত্যা: র‍্যাবের জালে ৩ ঘাতক গাজীপুর সদরে ঝুট ব্যবসা দখল নিতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জে ১৫ পুলিশ পরিদর্শককে একযোগে বদলী এনায়েতপুরে ফরিয়ার ইফতার মাহফিল সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত সিরাজগঞ্জে স্ত্রী গলা টিপে হত্যা, স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৮১ পয়েন্টে ২৬৯ সিসিটিভি ক্যামেরা বসালো সিএমপি শ্রম নয়, মানুষ হিসেবেও নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে: জেলা প্রশাসক থানার ইফতার মাহফিলে অতিথি মানব পাচারকারি,ওসির অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন হাদি হত্যার প্রধান আসামী ফয়সাল করিম মাসুদ গ্রেপ্তার
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

সিরাজগঞ্জে ১৫ পুলিশ পরিদর্শককে একযোগে বদলী

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬



সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন থানায় ও পুলিশ অফিসে কর্মরত ১৫ পুলিশ পরিদর্শককে একযোগে জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে বদলী করা হয়েছে। ৫ মার্চ সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতু এ আদেশ দিলেও বিষয়টি ৮ মার্চ জানাজানি হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের পর জেলা পুলিশে বড় ধরনের এই বদলীর আদেশ দেওয়া হলো। ইতোমধ্যে বদলী হওয়া কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেছেন বলে জানা গেছে।

আদেশ অনুযায়ী চৌহালী থানার ওসি মতিউর রহমানকে সিরাজগঞ্জ ওআর হেডকোয়ার্টার্সের পরিদর্শক, কামারখন্দ থানার ওসি শাহীন আকন্দকে রায়গঞ্জ সার্কেল অফিসের পরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ ওআর হেডকোয়ার্টার্সের পরিদর্শক আনোয়ার হোসেনকে সিরাজগঞ্জ সদর সার্কেল অফিসের পরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ ওআর হেডকোয়ার্টার্সের পরিদর্শক মোশাররফ হোসেনকে চৌহালী থানার ওসি, বেলকুচি থানার ওসি শেখ ফরিদ উদ্দিনকে পুলিশ অফিসের (ক্রাইম ও অবস্) পরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ ডিবির পরিদর্শক রাকিবুল হাসানকে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ওসি, সিরাজগঞ্জ সদর থানার ওসি শহিদুল ইসলামকে বেলকুচি সার্কেল অফিসের পরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ ডিএসবির পরিদর্শক (ডিআইও-১) মোক্তারুজ্জামানকে উল্লাপাড়া মডেল থানার ওসি, সিরাজগঞ্জ সদর কোর্টের পরিদর্শক হাসমত আলীকে কামারখন্দ থানার ওসি, উল্লাপাড়া মডেল থানার ওসি সাকিউল আযমকে সলঙ্গা থানার ওসি, রায়গঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়াকে সিরাজগঞ্জ ডিবি পুলিশের পরিদর্শক, সলঙ্গা থানার ওসি ইমাম জাফরকে বেলকুচি থানার ওসি, সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আহসানুজ্জামানকে রায়গঞ্জ থানার ওসি, সিরাজগঞ্জ ওআর হেডকোয়ার্টার্সের পরিদর্শক আবু বকর মাতুব্বরকে সিরাজগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ও পুলিশ অফিসের পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহ আলম মোল্লাকে (ক্রাইম এন্ড অবস্) তাড়াশ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে বদলী করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস্) হাফিজুর রহমান রবিবার সন্ধ্যায় বলেন, নিয়মিত বদলীর অংশ হিসেবে উল্লেখিত ১৫জন পুলিশ কর্মকর্তাকে জেলার অভ্যন্তরে বদলী বা পদায়ন করার জন্য পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতু নির্দেশ দিয়েছেন। ইতোমধ্যে এসব কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেছেন।


