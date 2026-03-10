মঙ্গলবার, ১০ মার্চ ২০২৬, ০৭:২৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
উল্লাপাড়া উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযানে দয়াল বাহিনীর সদস্য আটক, অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬৬ দুর্যোগের আগে প্রস্তুতি উল্লাপাড়ায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত ইরান হামলায় ৪৮ ঘণ্টাতেই শেষ ৫.৬ বিলিয়ন ডলারের গোলাবারুদ, মার্কিন অস্ত্রাগার ফাঁকা? সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট তেল সরবরাহ নিয়ে বিশ্বকে সতর্কবার্তা সৌদি আরামকোর সলঙ্গায় ইউপি সচিব মিলনের অনিয়মিত উপস্থিতি, ভোগান্তিতে সেবাপ্রার্থীরা ঈদযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নয় সুপারিশ কোথা থেকে এলো এতো মাথার খুলি? কী ছিলো উদ্দেশ্য? জানালো পুলিশ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক, সর্বশেষ

ইরান হামলায় ৪৮ ঘণ্টাতেই শেষ ৫.৬ বিলিয়ন ডলারের গোলাবারুদ, মার্কিন অস্ত্রাগার ফাঁকা?

অনলাইন ডেস্ক / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১০ মার্চ, ২০২৬

ইরানের ওপর মার্কিন হামলার প্রথম ৪৮ ঘণ্টায় পেন্টাগন ৫.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে বলে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই বিশাল অংকের ব্যয় এবং উন্নত সমরাস্ত্রের দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া নিয়ে বর্তমানে ওয়াশিংটনের কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

গত সোমবার কংগ্রেসে পেশ করা এক প্রাক্কলন অনুযায়ী, যুদ্ধের শুরুতেই বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রস্তুতি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে শত শত প্রিসিশন উইপন, টমাহক ক্রুজ মিসাইল এবং উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ইন্টারসেপ্টর ব্যবহার করা হয়েছে।

তিনজন উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানা গেছে, ট্রাম্প প্রশাসন চলমান এই সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখতে চলতি সপ্তাহেই কয়েক হাজার কোটি ডলারের একটি অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা বাজেট পাসের অনুরোধ জানাতে পারে।

তবে বিরোধী ডেমোক্র্যাট সদস্যদের পক্ষ থেকে এই অনুরোধ বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ তারা শুরু থেকেই এই সংঘাত নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ছিলেন। যদিও পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল দাবি করেছেন, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে যেকোনো মিশন সফল করতে প্রয়োজনীয় সব রসদ বর্তমানে মার্কিন বাহিনীর হাতে রয়েছে।

তবুও বিশ্লেষক মার্ক কানসিয়ানের মতে, যুদ্ধের ব্যয় কমাতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে সম্ভবত আরও সাশ্রয়ী প্রযুক্তির দিকে নজর দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই বিপুল ব্যয় এবং অস্ত্রের মজুদ কমে আসা নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের ভেতরে অস্থিরতা ক্রমেই বাড়ছে।

সূত্র: আল মায়াদিন


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

উল্লাপাড়া উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬৬

দুর্যোগের আগে প্রস্তুতি উল্লাপাড়ায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট

তেল সরবরাহ নিয়ে বিশ্বকে সতর্কবার্তা সৌদি আরামকোর

সলঙ্গায় ইউপি সচিব মিলনের অনিয়মিত উপস্থিতি, ভোগান্তিতে সেবাপ্রার্থীরা

উল্লাপাড়া উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের অভিযানে দয়াল বাহিনীর সদস্য আটক, অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬৬

দুর্যোগের আগে প্রস্তুতি উল্লাপাড়ায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

ইরান হামলায় ৪৮ ঘণ্টাতেই শেষ ৫.৬ বিলিয়ন ডলারের গোলাবারুদ, মার্কিন অস্ত্রাগার ফাঁকা?

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট

তেল সরবরাহ নিয়ে বিশ্বকে সতর্কবার্তা সৌদি আরামকোর

সলঙ্গায় ইউপি সচিব মিলনের অনিয়মিত উপস্থিতি, ভোগান্তিতে সেবাপ্রার্থীরা

ঈদযাত্রায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নয় সুপারিশ

কোথা থেকে এলো এতো মাথার খুলি? কী ছিলো উদ্দেশ্য? জানালো পুলিশ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech