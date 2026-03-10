মঙ্গলবার, ১০ মার্চ ২০২৬, ০৭:৩৩ অপরাহ্ন
তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬৬
তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬৬

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১০ মার্চ, ২০২৬



ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার (১০ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬৬ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৭,আদাবরে ১০, শেরেবাংলা নগরে ৫,তেজগাঁও থানা ৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৬ ও হাতিরঝিল থানায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- রবিন (২৫), ইকবাল (৫৩), ফয়সাল (৩৮), সুমাইয়া (২১), জাহিদ (২০), সোহেল শেখ (২৩), সাইদুল ইসলাম (২০), রফিকুল ইসলাম (২৫), আমির হোসেন (৪০),মেহেদী হাসান (২৩), আকাশ (২৩), আলামিন (১৮), বাবু হোসেন (২০),মাসুদ রানা (৩২), মাইনুদ্দিন (২৩),রাজা (৪২), মারুফ (২১), মোহাম্মদ মীরি (৩৫), সোলেমান খন্দকার (২৭), পান্না হালদার (৩৩), বিপ্লব রাজবংশী (২৪), সিফাত হোসেন (২০), হৃদয় (২৭), ফারহান হোসেন হৃদয় (২৬),রানা মোল্লা (২০), নাজিম (২৬) ও হান্নান (২২)। এদের মধ্যে ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় ৫ জন,দ্রুত বিচার আইনে ৩ জন, চুরি মামলায় ১ জন, অন্যান্য ১ জন,পরোয়ানা ৩
জন( পরোয়ানা তামিল -৫ টি), অন্যান্য আইনে -১৪ জন।

গ্রেফতারকালে ১ রামদা,২ টি ছুরি যাহার,১ টি চাপাতি,১ টি স্টিলের চাকু উদ্ধার করা হয়।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. শিবলী আকবর শিবলু (১৩),মো. তরিকুল ইসলাম (৪৮),মো. সুজন মিয়া (৩৬),মো. সোহেল রানা (৩০),মো. মোজাহিত (২৮),আব্দুল কাদের (৪৫),মো. সুমন মিয়া (২৬),মো. সাকিব মিয়া (২৫),মো. আসলাম (২৮)ও মো. শহিদ (৪৫)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আলী হোসেন (৩০),মো. রিয়াজ উদ্দিন (৩৮),মো. মো. সোলায়মান সরকার (৩৮), শাওন (২৩) ও জীবন (২৬)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-ফজলুল কাদের (৪৯),কাজী জহুরুল ইসলাম সৌমিক (২৫),মো. আবুল কালাম (৩৯),আসাদুল মুন্সী জসিম এরশাদ (৩২),মো. ফয়সাল আহম্মেদ (২৬),মো. তরিকুল ইসলাম (২৬),মো. ইব্রাহিম (৩৯) ও হামিদুর রহমান হামিদ (২০)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মিন্টু (২৫),মো. রাসেল মিয়া (১৮),মো. জাহিদুল ইসলাম (২৯), মো. রফিকুল মিয়া (২০) ও মো. ইসলামইল (২২)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-হেপীবেগম ও হালিমাবেগম (৩৪),মো. বাচ্চুশেখ (৩০),মো. নুরুলইসলাম (৩৫),মো. মিলন (২৮),মো. ফরিদহাওলাদার (৩৬),ইয়াছিন (১৯),মো. সুমন (৩৮) ও মো. শামীমহাওলাদার (৩৩)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


