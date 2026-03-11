বুধবার, ১১ মার্চ ২০২৬, ০৮:১৪ অপরাহ্ন
সংসদের প্রথম অধিবেশন : যানবাহন চলাচলে যে নির্দেশনা দিল ডিএমপি নাচনমহলে তদন্ত চলাকালে হামলার অভিযোগ সিংড়া পৌরসভায় ৪হাজার ৬২৫ পরিবার পেল ঈদুল ফিতরের ভিজিএফ চাউল জিম্বাবুয়েকে হোয়াইট ওয়াশ করলো নিউজিল্যান্ড রাষ্ট্রপতির সংসদে বক্তব্য দেয়ার অধিকার নেই: ডা. তাহের বরিশালে টিসিবির পণ্যসহ ট্রাক আটক সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইপিএলের প্রস্তুতিতে নেটে ব্যস্ত কোহলি অগ্রণী ব্যাংকের ভল্ট থেকে ৪৩ কোটি টাকা গায়েব, পালালেন কর্মকর্তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভাতা বিতরণ হবে বিকাশ ও রকেটে
আইপিএলের প্রস্তুতিতে নেটে ব্যস্ত কোহলি

আপডেট : বুধবার, ১১ মার্চ, ২০২৬

আসন্ন ২০২৬ আইপিএল মৌসুমকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। নতুন মৌসুমের আগে নিজের ফিটনেস ও ব্যাটিং ঝালিয়ে নিতে নেটে নিয়মিত অনুশীলন করছেন তিনি। সেই অনুশীলনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার পর তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সাবেক অধিনায়ক কোহলি নেটে বিভিন্ন ধরনের শটের অনুশীলন করছেন। কভার ড্রাইভ, পুল ও স্ট্রেট ড্রাইভসহ একাধিক শট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলতে দেখা গেছে তাকে। বেশ কিছু বল নিখুঁত টাইমিংয়ে ব্যাটে লাগিয়ে মাঠের চারপাশে পাঠাতেও দেখা যায় এই তারকা ব্যাটারকে।

ভিডিওটি প্রকাশের পরই ক্রিকেটভক্তদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই হাজারো ভক্ত ভিডিওটি দেখে মন্তব্য করেছেন। অনেকেই আসন্ন আইপিএলে কোহলির ব্যাট থেকে বড় ইনিংস দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ব্যাটার বিরাট কোহলি। এখন পর্যন্ত ২৬৭ ম্যাচে ২৫৯ ইনিংসে তিনি করেছেন ৮ হাজার ৬৬১ রান। তার গড় ৩৯.৫৪ এবং স্ট্রাইক রেট ১৩২.৮৫। টুর্নামেন্টে তার ঝুলিতে রয়েছে ৮টি সেঞ্চুরি ও ৬৩টি অর্ধশতক।

২০২৫ সালের আইপিএল কোহলি ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জন্য ছিল স্মরণীয়। গত মৌসুমে ১৫ ম্যাচে ৬৫৭ রান করেন তিনি। তার গড় ছিল ৫৪.৭৫ এবং স্ট্রাইক রেট ১৪৪.৭১। সেই সঙ্গে ছিল ৮টি অর্ধশতক। ওই মৌসুমে প্রথমবারের মতো আইপিএল শিরোপা জেতে বেঙ্গালুরু।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৮ মার্চ থেকে আইপিএলের নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এখনো পুরো সূচি প্রকাশ করেনি আয়োজকরা।


