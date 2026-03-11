বুধবার, ১১ মার্চ ২০২৬, ০৮:১৪ অপরাহ্ন
বরিশালে টিসিবির পণ্যসহ ট্রাক আটক

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১১ মার্চ, ২০২৬

বরিশাল নগরীতে বিক্রি না করে রাতের আঁধারে নিয়ে যাওয়ার সময় টিসিবির ১৮০ প্যাকেজ পণ্য উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে নগরীর বরিশাল ক্লাব সড়ক থেকে পণ্য বোঝাই ট্রাক উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছেন টিসিবির সহকারী পরিচালক শতদল মন্ডল।

তিনি জানান, নগরীতে পুরো রমজানে প্রতিদিন ১৫ ট্রাকের মাধ্যমে পাঁচটি পণ্য বিক্রি করা । দুই লিটার তেল, দুই কেজি ডাল, এক কেজি চিনি, ছোলা বুট এক কেজি ও খেজুর এক কেজি ৫৯৫ টাকার একটি করে প্যাকেজ বিক্রি করা হয়। প্রতি ট্রাকে প্রতিদিন ৪০০ প্যাকেজ বিক্রি করবে।

কিন্তু নগরীর ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার খলিলুর রহমান তার পানামা এন্টারপ্রাইজের নামে বরাদ্দকৃত পণ্য বিক্রি না করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। রাত ৯টার দিকে পণ্য নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে। খবর পেয়ে তারা প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে টিসিবির পণ্য প্রমাণিত হয়। ভোক্তাদের মাঝে পণ্য বিক্রি না করে গোপনে ট্রাকে করে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টার বিষয়টি সামনে উঠে আসে। পণ্য জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এ ঘটনায় জড়িত মো. খলিলুর রহমানের মেসার্স পানামা এন্টারপ্রাইজের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


