নোটিশ:
নাচনমহলে তদন্ত চলাকালে হামলার অভিযোগ

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার নাচনমহল ইউনিয়নে একটি ব্রিজ সংক্রান্ত তদন্ত চলাকালে হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি ও যুবদল নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।
জানা গেছে, গত ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ সকাল ১১টার দিকে তদন্তের জন্য নাচনমহল ইউনিয়নে যান নলছিটি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মস্তাফিজুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ওয়াহিদুল ইসলাম এবং উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা রূপ কুমার সাহা। তদন্তের অংশ হিসেবে তারা ইলিয়াসের বাড়ির সামনে অবস্থিত একটি ব্রিজ পরিদর্শনে যান।

এ সময় নাচনমহল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল আজিজ খলিফা তার সমর্থকদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ব্রিজের মাটি খনন করে তদন্ত কর্মকর্তাদের বিষয়টি দেখান।
এ সময় ঘটনাস্থলের ছবি তুলতে গেলে বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম খোকনের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে নাচনমহল ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আলামিন তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে শাহ আলম খোকনের আঙুলে আঘাত লেগে রক্তপাত হয়।

ভুক্তভোগী প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম খোকন অভিযোগ করেন, এর আগেও বিএনপি সভাপতি আব্দুল আজিজ খলিফা নাঈমের মাধ্যমে তার কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিলেন।
ঘটনার সময় সেখানে যুবদলের সভাপতি খোকন, মনির খলিফা, নাঈমসহ আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ব্যক্তি উপজেলা ও জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের কাছে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছেন।


