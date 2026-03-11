তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৫৪

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (১১ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৩,আদাবরে ১০, শেরেবাংলা নগরে ৩,তেজগাঁও থানা ৮ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৪ ও হাতিরঝিল থানায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. হানিফ (৪০), মো. সুজন (৪৫), মোছা. নুসরাত জাহান (৩৬), মো. ওয়াসিম আহমেদ (৪০), মো. আরাফাত (২০), মো. মান্নান (২৫), মো. নাদির হোসাইন, মো. রবিউল (৪৫), মো. সোহেল (৩৫), শফিক (২৭), মো. আজিজ (৩৮), মো. আসলাম বাবু (৩৫), মেহেদী হাসান স্বপন (২২), তানভীর আহমেদ সাকিব (২৭), রাকিব হোসেন (২৩), আল ইসলাম (৪২), মো. মাশুক (৩০), দ্বীন মোহাম্মদ শ্রাবণ (২০), সাদমান চৌধুরী (২৩), রিপন মিয়া (৫০), সজীব ইসলাম শান্ত (২৩), রাজীব হাওলাদার (৩২) ও রাকিব (৩৩)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-আব্দুর রহমান (৩৮),মো. রোহান (২০),
মো. শুভ (১৯) ও মো. জিহাদ (১৮)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শাকিব খাঁন (১৯), মো. আরিফ (২০) ও খলিল (২৪)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শুকুর আলী (৪৫),মো. জাহাঙ্গীর (৩৮), শাকিল (২২),মো. জসীম উদ্দীন (২৭), মো. আনিস (৫৫), মো. রামিম শেখ (২৪), সালমা বেগম (৪০) ও মো. শুভ (১৯)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-সাগররিকা আক্তার ঝর্ণা (২৩), মো. আসাদুল্লাহ (২০), মো. তামিম আকন্দ (২২) ও জহিরুল ইসলাম (২৫)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-হাবিবুর রহমান(৪০), মো. রিপন উদ্দীন(৪০), মো. সোহেল রানা ওরফে আনোয়ার(৩০), মো. আল আমিন(৩০), মোছলেম উদ্দিন(৩০) ও আব্দুল হাই(৫০)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
