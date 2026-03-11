বুধবার, ১১ মার্চ ২০২৬, ০৯:২২ অপরাহ্ন
উল্লাপাড়ায় ৩৩ হাজার মানুষ পাবে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার ভিজিএফ শেরপুরে কিশোরকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও ধারণ গ্রেফতার ১ গাজীপুরে কারখানায় চাঁদাবাজি ও হামলায় সুপারভাইজারসহ তিন শ্রমিক আহত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে চাকরির নামে প্রতারণা, গ্রেফতার ২ মাদকের টাকা না পেয়ে ইউপি কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ সদস্যের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স: রূপনগরে আমিনুল হক তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৫৪ সংসদের প্রথম অধিবেশন : যানবাহন চলাচলে যে নির্দেশনা দিল ডিএমপি নাচনমহলে তদন্ত চলাকালে হামলার অভিযোগ সিংড়া পৌরসভায় ৪হাজার ৬২৫ পরিবার পেল ঈদুল ফিতরের ভিজিএফ চাউল
রাজশাহী

উল্লাপাড়ায় ৩৩ হাজার মানুষ পাবে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার ভিজিএফ

কাইয়ুম মাহমুদ
আপডেট : বুধবার, ১১ মার্চ, ২০২৬



আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় ৩৩ হাজার ৮৩৬ জন অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ভিজিএফ (VGF) কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে। উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রকৃত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে এই সহায়তা পৌঁছে দিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উল্লাপাড়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এসব কার্ডধারী পরিবারগুলো সরকারি বরাদ্দের চাউল পাবেন, যা তাদের ঈদ আনন্দকে কিছুটা স্বস্তিদায়ক করে তুলবে।

উপজেলা প্রশাসন আরও জানিয়েছে, সহায়তা বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কঠোর তদারকি করা হবে। যাতে কোনো ধরনের অনিয়ম বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে এবং প্রকৃত অসহায় ও দুস্থরাই এই সহায়তার সুফল পান।

উল্লাপাড়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান জানান, ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে ভিজিএফ কার্ড বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। খুব শিগগিরই ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

তিনি আরও বলেন, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকারের এই উদ্যোগ দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসেবে কাজ করবে। উপজেলা প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।


