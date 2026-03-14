শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬, ১০:১৮ অপরাহ্ন
রাসিকের প্রশাসক রিটনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক মিলু

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৬

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন।
নিয়োগের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মহানগর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল আলম মিলু।

শুভেচ্ছা বার্তায় মিলু বলেন, মাহফুজুর রহমান রিটনকে সুখি, সমৃদ্ধি ও শান্তির নগরী রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। রিটন অত্যন্ত স্নেহের। আগামী দিনে রাজশাহী মহানগরীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধিশীল হিসেবে গড়ে তুলতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। তার প্রতি সার্বিক সহযোগিতা সবসময় থাকবে। আমরা তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি।

স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি করপোরেশন-১ থেকে শনিবার (১৪ মার্চ) একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে রাজশাহী সহ মোট পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনে প্রশাসক নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য চারটি সিটি কর্পোরেশন হল বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও কুমিল্লা।
মাহফুজুর রহমান রিটন এর আগে রাজশাহী মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী মহানগর বিএনপির নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।#

 

 


