তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬১

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (১৫ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত — জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৭,আদাবরে ৬, শেরেবাংলা নগরে ৫,তেজগাঁও থানা ৪ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ১০ ও হাতিরঝিল থানায় ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. জশিম(২৯),মন্টির রহমান পাটোয়ারী (২৯),মো. বাবু ওরফে সাজন (২০),
মো. রোহান (২২), মো. আকাশ (১৯), মো. সামির আল শামীম (৩৯), মো. ইমন হোসেন সুজন (২৫), মো. মিলন (২৬), মো. আবুল হোসেন পলাশ (২৮), কাল্লু কালাম (৩০), মো. রিদয় (২৫), মো. মনা (২৩), মো. মোস্তাকিম(বয়স উল্লেখ নাই), মো. ইয়াছিন (১৮), মো. শাহেদ (২১), মো. হাসান (২১),
মো. মানিক (২৫), মো. সজিব (১৯), মো. সাগর (২৪), মো. শাহীন (২৭), মো. রাকিব (২৬), তন্নয় সরকার (৩০), মো. আব্দুল সালাম (৪০), আলী হোসেন (২৪), মেহেদী হাসান (২৯), মো. জনি (২৪) ও মো. জিহাদ (১৯)
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ইব্রাহিম (২৫), শাহাদাত হোসেন (৩০), মো. ইউনুছ (১৮), মো. বাবুল (২০), মো. সবুজ (৩৮) ও মো. মোবারক (২০)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মাহবুব মীর (৫৩), শহিদ (৪৮), মো. রাসেল (২৪), মো. মিজানুর রহমান সাগর (২৩) ও মো. মিজান (৩১)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোছা. লিপি খাতুন (২৭), মো. আব্দুল হালিম (২৫), মো. জুয়েল (২২) ও সাইফুল রবিন (৩১)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাকির হোসেন (৪০), রাকিবুল হাসান রকিং (২৫),সাকিব (১৯), ইবনে হাসেম (৩২), মো. স্বপন ইসলাম (২৬), খালেদ বিন আজাদ (৪১), মো. রফিকুল ইসলাম (২০), আল আমিন (২২), মো. মাজাহারুল ইসলাম (১৯) ও মো. খোকন মিয়া (১৯)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোছা. মুক্তণ বেগম (৩৫,),শামীম বেপারী ( ৩৩), রাসেল সরদার (২৯), জুয়েল মৃধা ( ৩০), সায়মন ( ৩৭), মো. ইব্রাহিম ( ২৭), মো. সালাউদ্দিন ( ৩৩), মো. খবির ( ৪৩) ও রবিউল আওয়াল ( ৪০)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
