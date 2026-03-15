খুলনার দিঘলিয়ায় কোস্ট গার্ডের বিশেষ অভিযান, ৭ সন্ত্রাসী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক.ঢাকা: / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ মার্চ, ২০২৬



খুলনার দিঘলিয়া থানার গাজীরহাট এলাকায় কোস্ট গার্ডের বিশেষ অভিযানে কুখ্যাত সন্ত্রাসী খবির মোল্লা গ্রুপের সাত সদস্যকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একনলা বন্দুক, দেশীয় ওয়ান শুটার গান, তিন রাউন্ড কার্তুজ ও একটি ককটেল জব্দ করা হয়।

কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন রবিবার (১৫ মার্চ ) জানান, ভোর ৫টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্টেশন রুপসা অভিযান পরিচালনা করে।

আটককৃতরা হলেন মো. সিরাজ মোল্লা (৫৫), মো. মিজানুর ফকির (৫৫), তুহিন মোল্লা (২৪), ইমরান মোল্লা (২৩), আশিক মোল্লা (২০), নাছিম শেখ (২১) এবং জনি মোল্লা (৩৭)।

তারা নড়াইল জেলার কালিয়া থানার বাসিন্দা।
তিনি আরও জানান, জব্দকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং আটককৃতদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।


