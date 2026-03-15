রবিবার, ১৫ মার্চ ২০২৬, ০৯:১০ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিংড়ায় ১৯টি এতিম পরিবারের মাঝে ঈদের আনন্দ পৌঁছে দিলেন রেখা খাতুন জয়পুরহাটে ছেলের হাতে বাবা নিহত-আহত মা-বোন কাজিপুরে ক্যাবের উদ্যোগে  বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে র্যালি ও প্রতিবাদ সভা    কাজিপুরে ইয়াবা সেবনকারী কে কারাদণ্ড  নয়নতারার পর সালমানের নায়িকা হয়ে আসছেন সামান্থা ঈদের ছুটিতে সেবা নিশ্চিতে হাসপাতালগুলোর জন্য ১৬ নির্দেশনা মিরপুরে আমিনুল হকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ায় মিললো সাইকেল খুলনার দিঘলিয়ায় কোস্ট গার্ডের বিশেষ অভিযান, ৭ সন্ত্রাসী আটক তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৬১ ঈদকে সামনে রেখে রাজধানীতে বিদেশি মদের মজুদ, অভিযানে গ্রেফতার ২
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

নয়নতারার পর সালমানের নায়িকা হয়ে আসছেন সামান্থা

অনলাইন ডেস্ক / ১১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ মার্চ, ২০২৬

বলিউড অভিনেতা সালমান খান বর্তমানে একাধিক বড় প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ সিনেমার পাশাপাশি আরও কয়েকটি সিনেমার চিত্রনাট্য তার হাতে রয়েছে।

অন্যদিকে দক্ষিণের দুই তারকা সুন্দরীর সঙ্গে নতুন জুটি—সব মিলিয়ে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে এখন বলিউড ভাইজান। ভক্তরা যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’–এর জন্য, ঠিক তখনই সামনে এলো আরেক চমক, দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নয়নতারা ও সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে আলাদা দুটি সিনেমায় পর্দা ভাগ করতে যাচ্ছেন এই বলিউড সুপারস্টার।

জানা যায়, সালমানের অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ আগামী ১৪ আগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া এবং এতে প্রধান নারী চরিত্রে দেখা যাবে চিত্রাঙ্গদা সিংকে।

এই সিনেমার কাজ শেষ হলেই নতুন আরেকটি বড় প্রকল্পে হাত দেবেন সালমান। তেলেগু পরিচালক বংশী পাইদিপল্লি পরিচালিত এবং প্রযোজক দিল রাজুর প্রযোজনায় নির্মিতব্য ওই সিনেমায় মূল নায়িকা হিসেবে থাকছেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নয়নতারা। জানা যায়, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েই এ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এতেই শেষ নয়। ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে নতুন এক চ্যালেঞ্জ নিতে চলেছেন সালমান। জনপ্রিয় নির্মাতা জুটি রাজ নিদিমরু ও কৃষ্ণা ডিকের সঙ্গে একটি সুপারহিরো ঘরানার সিনেমায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। অ্যাকশন ও বিনোদনে ভরপুর এই সিনেমাটি প্রযোজনা করবে মিথ্রি মুভি মেকার্স। সেখানে সালমানের বিপরীতে দেখা যাবে দক্ষিণী তারকা সামান্থাকে।

সামান্থাকে নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া সুপারহিরো সিনেমাটির নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। রিল লাইফ এন্টারটেইনমেন্টের সহযোগিতায় নির্মিত এই সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে চলতি বছরের নভেম্বরে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ ভারতের শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীদের সঙ্গে সালমান খানের কাজ করার ঘটনা খুব বেশি নেই। এর আগে শাহরুখ খান ও নয়নতারার জুটি বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। এবার নয়নতারা ও সামান্থার সঙ্গে সালমানের নতুন জুটি দর্শকদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে,তা নিয়েই এখন বলিউড ও দক্ষিণী চলচ্চিত্র অঙ্গনে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech